BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Tardes de soledad', de Albert Serra, Luis Ferrón, Montse Triola y Pedro Palacios, se ha alzado este sábado con el Premio Goya 2026 a la Mejor película documental.

En esta categoría también competían las cintas 'Todos Somos Gaza', Hernán Zin y Yousef Hammash; 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine', de Gaizka Urresti, Julio Díez, Oihana Olea; 'Flores para Antonio', de Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina e Isaki Lacuesta; y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares y Ricardo Fernández-Deu.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).