El espectáculo familiar 'Coco, el musical. Recuérdame' llega este sábado al Teatro López de Ayala de Badajoz

Coco, El Musical. - TEATRO LÓPEZ DE AYALA

BADAJOZ, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo familiar 'Coco, el musical. Recuérdame' llegará el próximo sábado, 10 de enero, al Teatro López de Ayala de Badajoz, en el que será un "viaje mágico y emotivo con este musical único y exclusivo, basado en la aclamada película de Pixar y la rica tradición del Día de Muertos de México".

Se trata de un espectáculo "auténtico y original", que ya ha cautivado a más de 700.000 espectadores y ha recorrido los principales escenarios de España, en lo que supone "una celebración de la vida, la familia y la música", según señala el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

El musical comenzará a las 17,00 horas de este sábado, y las entradas tienen un precio que oscila entre los 15 y los 18 euros.

Bajo la dirección del intérprete de teatro musical Pedro Pomares, 'Coco, el musical' cobra vida con espectaculares voces en directo y una puesta en escena espléndida, señala el teatro, que señala que el espectáculo cuenta con "canciones inolvidables, coreografías vibrantes y una escenografía deslumbrante".