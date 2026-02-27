Goya.- Susan Sarandon destaca el apoyo de España a Gaza: "Es tan importante para nosotros"

La actriz galardonada con el Goya Internacional, Susan Sarandon, ofrece una rueda de prensa en Barcelona, a 27 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz estadounidense Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional 2026, ha destacado este viernes el apoyo de España a Gaza: "Venir de un país donde se siente la represión y la censura, ver el apoyo del presidente a Gaza y tener actores como Javier Bardem con una voz poderosa es tan importante para nosotros, los Estados Unidos".

En una concurrida rueda de prensa este viernes en la víspera de la entrega de los 40 Premios Goya en Barcelona, la actriz, visiblemente emocionada, ha subrayado que la fortaleza y la ética de España en estos asuntos "hace sentir menos solos" en Estados Unidos y hace pensar que hay esperanza.

CONTEXTO DIFÍCIL

La protagonista de 'Pena de muerte' y 'Thelma y Louise', que ha dicho que su anterior agencia de representación la despidió por pedir apoyo para Palestina, ha afirmado que en un contexto tan difícil como el que vive ahora Estados Unidos ver la "fortaleza y claridad moral" de España significa mucho.

Preguntada por el presidente Pedro Sánchez, ha dicho: "Es alto y guapo. Cuando lo he visto ha estado en el lado correcto de la historia", y ha bromeado que igual lo puede conocer en la gala del sábado.

La actriz se ha mostrado propalestina y ha dicho que "cada nación tiene derecho a la autodeterminación", y ha señalado que la situación en Gaza es terrible y le avergüenza.

Sarandon ha asegurado que "todas las películas e historias son políticas", ya sea para reforzar o para cuestionar el 'statu quo', y que se puede hacer desde todos los géneros.

"EL MITO" DEL HOLLYWOOD DE IZQUIERDAS

Sobre el impacto en Hollywood de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho: "Deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenazaran con lo volver a trabajar".

Ha considerado un "mito" que Hollywood sea de izquierdas y ha afirmado que no tiende a ser progresista cuando los cosas están difíciles y que se habla según lo que esté en el poder.

ICE "ANTICONSTITUCIONAL"

Ha subrayado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es "muy anticonstitucional y está haciendo actos ilegales", en particular con la población negra, y ha destacado a las comunidades que están luchando contra este servicio.

Sarandon ha afirmado que le gusta trabajar en películas por la sensación de comunidad, independientemente del género del filme, y ha dicho que actualmente no le atrae la dirección.

Ha celebrado que hay muchas mujeres produciendo en Hollywood y ha confiado en que continuará así, pero ha afirmado que el problema es conseguir "una plataforma" en la que ver las películas ahora que los cines independientes están siendo absorbidos por las grandes cadenas.

CINE ESPAÑOL

Ha bromeado ofreciéndose a Pedro Almodóvar u otros directores españoles para hacer una película "con una americana tonta que no hable español", y ha asegurado que ahora participa y produce películas independientes de directores noveles.

Preguntada por las películas nominadas, ha dicho que no conoce mucho el cine español, pero que ha visto 'Sirat', de Oliver Laxe, y que le mató, ha alabado que consigue llevar a un mundo que no se conoce, y ha añadido que "es mucho más que perturbadora, es traumatizadora".

Tras sus recientes visitas a Barcelona para ser premiada en el BCN Film Fest 2023 y en el Festival de Sitges 2017, ha afirmado que es una ciudad que le encanta por sus museos y su comida.