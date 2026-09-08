Ávila acogerá una muestra sobre la "decisiva" ayuda española al nacimiento de EEUU como nación

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Polentinos de Ávila acogerá entre este miércoles y el jueves, 24 de septiembre, una exposición itinerante en la que se muestra la "decisiva" ayuda española al nacimiento de Estados Unidos como nación.

La exposición, del Instituto de Historia y Cultura Militar y bajo el título '250 años. Españoles en el nacimiento de una nación', supone una ampliación a la exposición que se inauguró en el mes de junio (abierta hasta diciembre) en el Archivo General Militar y en ella se revisa la historia de 1776 con documentos, recreaciones y piezas que muestran cómo la ayuda española fue "decisiva".

España estuvo en el origen de Estados Unidos y una nueva exposición quiere recordarlo 250 años después, han informado a Europa Press fuentes de Defensa, que han señalado que 'Españoles en el nacimiento de una nación' es un proyecto expositivo itinerante previsto para 2026 que reivindica la intervención militar, diplomática y financiera de la Monarquía Hispánica en lo que los estadounidenses conocen como Revolución Americana, con un recorrido histórico de gran formato y vocación divulgativa.

La muestra, que podrá visitarse desde este miércoles hasta el 24 de septiembre en horario de 11.00 a 20.00 horas todos los días, ofrece al público una amplia franja de visita para descubrir uno de los capítulos menos conocidos de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

La exposición coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776 y pone el foco en un episodio todavía poco presente en el imaginario colectivo como la contribución española al triunfo de las trece colonias frente al Imperio británico.

CONTENIDO

Armamento, rutas estratégicas, apoyo económico, campañas en Florida y Luisiana y nombres como Bernardo de Gálvez, Luis de Unzaga o Fernando de Leyba articulan un relato que conecta directamente la acción española con el nacimiento de la nación norteamericana.

La exposición, concebida para itinerar por museos y centros culturales, reúne paneles gráficos de gran formato, vitrinas con reproducciones históricas, uniformes, mapas, audiovisuales y recursos didácticos, en una propuesta de unos 200 metros cuadrados que combina rigor historiográfico y lenguaje visual accesible para todos los públicos.

Más allá de la efeméride, la propuesta aspira a reabrir el debate histórico sobre la dimensión internacional de la independencia de Estados Unidos y sobre el peso real que tuvo España en la configuración geopolítica del siglo XVIII.

La muestra convierte así una efeméride global en una oportunidad para releer la historia compartida entre España y Estados Unidos y devolver al espacio público un legado frecuentemente relegado a los márgenes del relato oficial, han señalado las mismas fuentes.