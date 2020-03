Estados Unidos.- Bob Dylan anuncia gira por Japón y Estados Unidos

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bob Dylan ha anunciado una gira por Japón y Estados Unidos, dentro de 'Never Ending Tour' con cerca de 40 conciertos, según la página web del artista.

Los conciertos comenzarán el 1 de abril en Tokio, y seguirán durante 14 fechas en este país, hasta el 21 del mismo mes. En esta parte de la gira tan solo visitará Tokio y Osaka.

El músico continuará con 25 conciertos a lo largo de Estados Unidos desde el 4 de junio hasta el 12 de julio, pasando por Nueva York, Virginia, Tennessee o California. En su país natal contará con la presencia de Nathaniel Rateliff and the Night Sweats y de Hot Club of Cowtown como parte del espectáculo, según la revista Rolling Stone.

Las entradas de los conciertos japoneses ya están disponibles en la página web del músico mientras que las de los americanos lo estarán en los próximos días, como anuncian en la página web de Dylan. Además, especifican que pondrán a la venta distintos paquetes VIP con mejores asientos y con merchandasing exclusivo del artista.