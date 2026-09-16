Archivo - Los directores Javier Calvo (i) y Javier Ambrossi (d) posan en el photocall durante la Presentación de los nuevos proyectos de Cine Original Movistar Plus+, en el Espacio Movistar - Edificio Telefónica, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'La Bola Negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), es la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).

Así lo ha anunciado este miércoles el cineasta Alejandro Amenábar en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: 'El Ser Querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Precisamente, Amenábar fue el último español en conseguir el Oscar a Mejor Película Internacional con 'Mar adentro' en 2005. Anteriormente lo habían ganado José Luis Garci en 1983 con 'Volver a empezar'; 'Belle epoque', de Fernando Trueba en 1994; y 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar en el 2000.

Ahora, 'La Bola Negra' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Sirat', de Oliver Laxe, que no logró conseguir ninguna estatuilla, pese a lograr la nominación a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.