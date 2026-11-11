La Comunidad reivindica el papel de España en la independencia de EEUU con una exposición al aire libre en Madrid

Exposición '1776. We the Hispanics', en la plaza de Isabel II, en Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado la exposición '1776. We the Hispanics', una muestra que reivindica la contribución militar, económica, diplomática y estratégica de España a la independencia de Estados Unidos, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La muestra reúne en 32 paneles documentos y testimonios históricos que evidencian la intervención de la Corona española en la liberación de las Trece Colonias, con referencias a figuras como George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson.

La exposición podrá visitarse al aire libre y de forma gratuita en la plaza de Isabel II de la capital hasta el 13 de noviembre, con motivo del 250o aniversario de la Declaración de Independencia de las Trece Colonias.

Comisariada por Eva García, reúne 32 paneles que explican la aportación militar, financiera, diplomática y estratégica del mundo hispano. Los documentos seleccionados muestran cómo la intervención de la Corona española debilitó el poder británico y resultó decisiva para el desenlace de la guerra.

En el punto de partida se encuentra la frase Mucho antes de que nacieran los Estados Unidos de América, Madrid ya formaba parte de su destino donde se recuerda el testamento de Isabel I de Castilla, la Real Cédula de 1514 que reconoció los matrimonios entre españoles y nativos y la labor de quienes tradujeron e imprimieron textos en náhuatl, quechua o guaraní.

Además, un mapa del Virreinato de Nueva España (1535-1821) muestra cómo territorios como California, Texas, Florida, Nuevo México o Arizona formaron parte de la Monarquía Hispánica.

Tampoco faltan las referencias a personajes destacados de la época como Luis de Unzaga, gobernador de la Luisiana; Juan de Miralles, comisario regio de Carlos III y amigo personal de George Washington; Jorge Farragut, menorquín y padre del primer almirante de la Marina estadounidense o el capitán Fernando de Leyba, defensor de San Luis, entre otros.

Del mismo modo, se incluyen testimonios de la relación con España de los padres fundadores como George Washington, que advertía en 1778 del peso de la flota española en la guerra; Benjamin Franklin, quien reconocía una "alianza estrecha y sólida con España" o Thomas Jefferson, que resaltaba ya en 1787 la importancia del idioma español para los americanos.

El recorrido concluye con el Tratado de París de 1783, por el que España recuperó Menorca y Florida, y con el buque Galveztown, que participó con salvas de honor en la toma de posesión de George Washington en 1789.