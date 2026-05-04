Archivo - La bandera de USA hondea en la cubierta del USS Oscar Austin en el puerto de Rota. A 16 de octubre de 2024, en Rota, Cádiz (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición '250 años. Españoles en el nacimiento de una nación' estará en la Delegación de Defensa de València (paseo de la Alameda 27) del 6 al 20 de mayo. Revisita la historia de 1776 con documentos, recreaciones y piezas que muestran cómo la ayuda española fue "decisiva".

Este proyecto expositivo itinerante previsto para 2026 reivindica la intervención militar, diplomática y financiera de la monarquía hispánica en lo que los estadounidenses conocen como Revolución Americana, con un recorrido histórico de gran formato y vocación divulgativa, detalla el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD).

La muestra coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776 y pone el foco en un episodio todavía poco presente en el imaginario colectivo: la contribución española al triunfo de las aspiraciones de las 13 colonias frente al imperio británico.

Armamento, rutas estratégicas, apoyo económico, campañas en Florida y Luisiana y nombres como Bernardo de Gálvez, Luis de Unzaga, Fernando de Leyba y el alicantino Juan de Miralles articulan un relato que conecta directamente la acción española con el nacimiento de la nación norteamericana.

La exposición, concebida para itinerar por museos y centros culturales, reúne paneles gráficos de gran formato, vitrinas con reproducciones históricas, uniformes, mapas, audiovisuales y recursos didácticos, en una propuesta de unos 200 metros cuadrados que combina rigor historiográfico y lenguaje visual accesible para todos los públicos.

Más allá de la efeméride, la propuesta aspira a reabrir el debate histórico sobre la dimensión internacional de la independencia de Estados Unidos y sobre el peso real que tuvo España en la configuración geopolítica del siglo XVIII. Se trata de una oportunidad para "releer la historia compartida entre España y Estados Unidos y devolver al espacio público un legado frecuentemente relegado a los márgenes del relato oficial".

El horario de apertura será de 11 a 20 horas, ininterrumpido todos los días, para descubrir "uno de los capítulos menos conocidos de la historia compartida entre España y Estados Unidos".