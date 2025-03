El director Ira Sachs avisa de la "oscuridad" que se cierne sobre la expresión artística en EEUU

Tras el triunfo de 'Anora' en los Oscar: "Uno de los nuestros había sido reconocido"

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director estadounidense de cine independiente Ira Sachs, al que el Festival Americana de Barcelona dedica una retrospectiva, ha asegurado que se cierne "una oscuridad" sobre la expresión artística de todo tipo en Estados Unidos y en el resto del mundo.

En rueda de prensa y preguntado por cómo puede influenciar la administración de Donald Trump en las temáticas del cine independiente, el cineasta ha dicho que "todos los elementos que forman parte de una sociedad se ven afectados cuando hay un régimen opresor".

"Son efectos que se notan en la cultura, en el arte, pero también en uno mismo. Y eso ya lo estamos viendo", ha afirmado

Ante la pregunta de cómo puede afectar al cine independiente el regreso de Donald Trump a la presidencia norteamericana, ha dicho que es la cuestión: "Estamos buscando las formas de responderla. Lo estamos pensando".

Ha explicado que está filmando una película ambientada en el East Village de Nueva York de finales de los años 80, cuando el Sida estaba haciendo estragos, y ha dicho que creía que estaba haciendo "un retrato histórico, pero quizás es otra cosa".

UNA SENSACIÓN DE POSIBILIDAD

Tras el triunfo de 'Anora' del cineasta independiente Sean Baker en los Oscar, Ira Sachs ha asegurado que esa noche y al día siguiente en la ciudad de Nueva York había una sensación de posibilidad: "Uno de los nuestros había sido reconocido, por una película y su trayectoria".

Ha afirmado que el triunfo de una película independiente como 'Anora' es también "inspirador" y de alguna manera también abre las posibilidades económicas para proyectos de este tipo.

RETROSPECTIVA

El Festival Americana, que se inicia este martes y hasta el domingo en los cines Zumzeig, Texas y Phenomena, contará con 42 largometrajes y 22 cortometrajes, con títulos como la inaugural 'In the Summers', de Alessandra Lacorazza, 'El brillo de la televisión', de Jane Schoenbrun, y el filme de clausura 'Ghostlight', de Kelly O'Sullivan y Alex Thompson.

La retrospectiva dedicada a Sachs que se podrá ver en la Filmoteca de Catalunya presentará títulos como 'Keep the Lights On', 'El amor es extraño', 'Verano en Brooklyn', 'Frankie' y 'Passages', en los que muestra una mirada espacial a las temáticas LGTBIQ+.

Ira Sachs ha afirmado que en la programación del Americana Fest ve un "ADN de calidad", y ha dicho que para él el cine independiente tiene un significado más allá de la cuestión económica o la mayor libertad.

SOSTENIBILIDAD DE LAS CARRERAS

El director ha afirmado que intenta que su cine sea muy personal y "dar voz" a los colectivos marginalizados y lo que está fuera de las expectativas, y ha enfatizado en la importancia de la sostenibilidad para poder mantener una carrera, preguntándose cuántos de los directores que participan en este festival han superado las cuatro películas dirigidas.

Sachs ha afirmado que el 90% de los autores que empezaron con él no han hecho tantas películas y que ahora se dedican a series o dar clases, y ha considerado interesante que se produzcan alianzas como la de Martin Scorsese y Leonardo di Caprio, por citar un ejemplo, para posibilitar esa sostenibilidad de las carreras.