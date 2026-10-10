Finca de Vista Alegre - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acoge una exposición gratuita hasta el 6 de noviembre en la Estufa Grande de la Quinta, situada en la finca de Vista Alegre, que consta de retratos en homenaje a las personalidades españolas e hispanas que contribuyeron a la independencia de Estados Unidos, con motivo de su 250º aniversario, que el Gobierno regional conmemora en el marco de Hispanidad 2026.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, 'España y los hispanos en la independencia de los EE. UU.', comisariada por José Manuel Guerrero Acosta, reúne pinturas e ilustraciones digitales impresas de Ricardo Sánchez, realizadas en el marco del proyecto 'Desvelando memorias' de Iberdrola. La exhibición aborda el papel de la financiación, los suministros y las operaciones militares españolas en la guerra de Independencia estadounidense.

Gracias a un trabajo de documentación que tiene en cuenta la edad, indumentaria, imágenes existentes y otros detalles investigados y recreados, se ha reproducido el rostro de estas personalidades. Además, los retratos se acompañan de pequeñas biografías extraídas de los archivos españoles y americanos.

Así, se recoge el papel de quien fuese virrey de Nueva España, Bernardo de Gálvez y Gallardo; del comerciante y diplomático Diego María de Gardoqui y Arriquibar; del también comerciante Juan de Miralles Trayllón, y del militar y político Francisco de Saavedra Sangronís.

Igualmente, los retratos de la marquesa Bárbara Beltrán de Santa Cruz; el militar y escritor Francisco de Miranda Rodríguez; Manuel Viamonte; el militar Fernando de Leyba y Córdova; Miguel Lorenzo Yznardy, que defendió Charleston; el marinero Jorge Farragut Mesquida; o la ganadera Ana María Curbelo.