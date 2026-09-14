ICEX prepara a diez empresas españolas de tecnología musical para su entrada en el mercado de Estados Unidos

Foto de familia del 'Bootcamp' celebrado en la sede de ICEX en Madrid. - ICEX

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas españolas especializadas en soluciones tecnológicas aplicadas a la música han comenzado este lunes una nueva fase de Desafía Music Tech Miami 2026, una iniciativa de ICEX enmarcada en Sounds From Spain y financiada por ICEX y Red.es cuya intención es introducir a estas compañías en el mercado estadounidense.

Las empresas han participado durante la jornada en un 'bootcamp' en la sede de ICEX en Madrid, donde han trabajado en su posicionamiento internacional, la adaptación de su propuesta de valor al mercado estadounidense y la identificación de potenciales clientes y socios, antes de su inmersión en Miami, según ha informado ICEX.

Desafía Music Tech Miami traslada al ámbito de la música el modelo del programa Desafía, que ha celebrado más de 40 ediciones dirigidas a empresas innovadoras de distintos sectores. Esta edición, con la colaboración de BIME y Mana Tech, ha sido la primera enfocada específicamente en la industria musical.

Las diez compañías ya han completado la fase de preinmersión, que ha combinado preparación estratégica, formación especializada y acompañamiento individual, partiendo de las necesidades y el grado de madurez de cada proyecto, con el objetivo de que "cada empresa pueda llegar a Miami con objetivos concretos, una propuesta adaptada al entorno local y una agenda de contactos alineada con sus necesidades de crecimiento", como ha indicado ICEX en un comunicado.

Tras completar su preparación en España, las diez compañías viajarán a Miami para participar, del 7 al 21 de octubre, en dos semanas de inmersión y en el ecosistema estadounidense, donde accederán al tejido empresarial y profesional local a través de encuentros, sesiones de trabajo y reuniones con distintos agentes de la industria.

La estancia coincidirá además con la Billboard Latin Music Week, que se celebrará del 19 al 22 de octubre. Tras la experiencia en Miami, el programa contará con una fase de cierre y postinmersión en BIME Bilbao 2026.

Según el Anuario 2025 de Music Tech Hub, citado por ICEX, España cuenta con más de 120 empresas activas de Music Tech, mientras que el mercado global alcanza aproximadamente los 120.000 millones de dólares, con áreas como la inteligencia artificial, Web3 o la educación musical creciendo a ritmos anuales de entre el 15% y el 30%.

ICEX ha señalado que Desafía Music Tech Miami busca "reducir algunas de las principales barreras que afrontan las empresas tecnológicas cuando abordan un mercado exterior" y ha destacado la elección de Miami por su posición como puerta de entrada entre Estados Unidos, América Latina y el mercado hispano.

Las diez empresas seleccionadas representan diferentes áreas de la cadena de valor de la música y distintos grados de madurez empresarial. Se tratan de Nevent (A Coruña), especializada en inteligencia comercial para promotores de música en directo; MusikaliVR (Barcelona), centrada en experiencias musicales inmersivas mediante realidad virtual y extendida; MelBoss Music (Madrid), una plataforma de inteligencia artificial para la promoción musical; y Upbeat Music Tech Studio (Castellón), responsable de una aplicación de aprendizaje de batería basada en inteligencia artificial.

Completan la selección Shakersss (Pontevedra), que combina tecnología y marketing de influencers para el mercado latino; Cruwi (Valencia), especializada en campañas de activación musical en TikTok; SonoSuite (Barcelona), que ofrece infraestructura tecnológica para distribuidores musicales; ZoundRoom (Castellón), centrada en herramientas de composición musical asistidas por inteligencia artificial; Break-Event (Madrid), que aplica inteligencia artificial al mercado de la música en directo; y Balaunka/Music Shadow (Gipuzkoa), una plataforma de gestión para sellos, editoriales, managers y artistas.