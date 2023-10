El III Congreso Internacional de Edgar Allan Poe difunde y enseña su obra desde Albacete

ALBACETE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de seguidores del escritor y poeta Edgar Allan Poe se dan cita en Albacete para difundir y aprender sobre la obra del autor, acercando su legado a la ciudadanía. Más de 50 'Poe scholars' llegados de Estados Unidos, Japón, Inglaterra, India o Portugal, que hasta el próximo viernes asistirán al III Congreso Internacional de la Asociación Española de Edgar Allan Poe, 'Through the Veil of the Soul: Poe y los placeres del Arte'.

Un evento que se celebra cada dos años en diferentes universidades del país y que busca reivindicar la figura del autor, alejándolo de los tópicos. "Siempre se dice en torno a Poe que era un alcohólico y un drogadicto, cuestiones que tanto nos gusta oír, pero que en realidad no están detrás de su trabajo, sino que lo que está detrás de su obra es mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación", ha explicado la presidenta de la asociación y directora del congreso, Margarita Rigal.

"Poe fue un editor excelente y un lector insaciable. Fue un pionero en el género del relato corto, en modernizarlo y darle forma, así como un pionero en cuanto a crear el relato detectivesco tal y como hoy lo entendemos", ha añadido, destacando de él la sátira y la parodia.

Una faceta del autor que estará "muy bien representada" en la exposición 'Calsina, la mirada irónica: sus ilustraciones para Cervantes y Poe', que se inaugurará esta tarde en el Museo de Albacete y que contará con la presencia de la familia del pintor.

"Estamos muy contentos de que hayan podido venir sus herederos. Calsina supo interpretar muy bien el humor y la sátira de Poe, aspectos que no se suelen estudiar mucho", ha dicho Rigal.

El congreso finalizará el próximo viernes, 6 de octubre, en Toledo, escenario de 'El Pozo y el péndulo', uno de los relatos de Poe. "Uno de los cuentos del autor está situado en la ciudad de Toledo, por eso el último día de congreso se celebra allí, así la gente que viene de fuera puede conocer la ciudad donde Poe situó su cuento y disfrutar de Toledo", ha señalado el decano de la Facultad de Humanidades de Albacete, Fernando González.

Además, de manera paralela al congreso, la capital regional acoge una exposición del poeta "para abrir más su obra y que todo el mundo la pueda conocer".

Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, el director académico de Política Científica, Sixto González, ha apoyado la iniciativa, destacando la importancia de la investigación en humanidades. "Queremos que todos los inscritos disfruten de estos tres días con más de 50 charlas y ponencias sobre el autor, así como de las exposiciones y visitas. Desde la universidad, en colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha, apoyamos el congreso y sus actividades", ha finalizado.