Estados Unidos.- Irvine Welsh: "Reino Unido se merece un pedazo de mierda de líder"

El escritor escocés Irvine Welsh antes de la entrevista con Europa Press. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor escocés Irvine Welsh ha criticado este viernes el auge de Reform UK en Gran Bretaña: "Estados Unidos se está convirtiendo en un pedazo de mierda y se merece un líder acorde, y creo que el Reino Unido también. El Reino Unido se merece un pedazo de mierda de líder".

En una entrevista de Europa Press al publicar en castellano 'Hombres enamorados' (Anagrama), también ha criticado al líder de ese partido, Nigel Farage: "Probablemente sea inevitable que tengamos a un pijo de escuela privada estafador y jodidamente inútil saqueando el país, y a todo el mundo vitoreando como una panda de idiotas integrales, y eso es lo que nos merecemos".

Por eso ha llamado a organizarse, luchar, agitar, explicar y desafiar: "Los multimillonarios de los medios no lo harán por nosotros. Se moverán de un centrismo neoliberal hasta el fascismo si les permite no pagar impuestos. La avaricia es el único juego que conocen".

'HOMBRES ENAMORADOS'

En 'Hombres enamorados', publicada en inglés en 2025, vuelve nuevamente a los personajes de 'Trainspotting' y los retoma donde los dejó esa novela en 1993: "Siempre estoy escribiendo esos personajes, así que el libro está prácticamente ahí. Lo que necesito es el ímpetu de algún tema que lo ligue".

En este caso, el tema es el amor: alejados de sus amigos y sus familias, y tratando de rehuir las drogas para convertirse en "hombres de provecho", los protagonistas navegan por primera vez el romance y la búsqueda de una pareja.

La elección deriva de la visión de Welsh de que la tecnología actual está dejando un mundo "sin amor y sin cultura", ante lo cual defiende aferrarse a los elementos humanos del arte como forma de resistencia.

El autor, que ya había publicado 3 secuelas y una precuela de 'Trainspotting', asegura que aún tiene mucho material e ideas para esos protagonistas: "Si estuviese lo suficientemente loco como para querer hacerlo, todavía podría escribir otros 4 o 5 libros sobre ellos".

No cree "en los procesos como tales" ni en las condiciones perfectas para escribir, sino que lo hace en aviones, buses, cafeterías y en la cocina de su casa; además, a menudo, antes de empezar un libro escribe 20.000 palabras sin mirar a la pantalla, y a partir de ahí descifra si ahí hay alguna posible historia.

EXPERIENCIA ESCOCESA, EXPERIENCIA UNIVERSAL

En la novela, Mark Renton cambia Edimburgo y Londres por Ámsterdam: "Hay referencias culturales que hacen que la historia de 'Trainspotting' solo pudiese haber sucedido en el norte de Edimburgo y en aquel momento. Pero pienso que los personajes son arquetipos y que las historias son universales".

"Desde internet, la idea de una comunidad geográfica dejó de existir. Ahora ha cambiado desde el Brexit, el auge de los nacionalismos, Trump y toda esa mierda. Pero hay esa idea de que te puedes mudar a cualquier sitio, instalarse y seguir hacia el mismo lugar sin el bagaje que tenías. Esa idea se ha debilitado durante la última década, pero todavía existe como aspiración para la gente", ha reflexionado.

IDENTIDAD Y CAMBIO SOCIAL

El escritor ha añadido que las políticas de identidad le parecen horribles si no están dirigidas al cambio social: "Yo solo quiero ver la democracia extenderse, y quiero verlo en el ámbito local y en comunidades empoderadas. No me importa si se llaman a sí mismos británicos, escoceses o europeos".

Además, no cree que la historia pudiese haber sucedido en ningún otro contexto temporal: "Ahora estarían luchando contra problemas de salud mental, más que con las drogas y la violencia callejera".

ARTE Y COMUNIDAD

El escritor ha insistido en que, sin dinero y sin propiedades, el arte, la cultura y la literatura son "cruciales" para las comunidades, porque es lo único que les queda, y por eso ha instado al público a montar bandas, aprender a pinchar música, hacer lecturas de poesía y organizar fiestas y eventos.

Welsh ha afeado una tendencia hacia la desechabilidad en internet, y ha dicho que la permanencia está en los clásicos: "No hay mucha originalidad, hoy en día. La habilidad de la cultura de renovarse es cada vez menos relevante. Pero soy optimista. No podemos vivir en este nivel de mediocridad para siempre".

'PINCHARÁ' COMO DJ EN EL POBLE ESPANYOL

El escocés participará este sábado en el Brit Under Fest en el Poble Espanyol de Barcelona, donde dará una charla y hará un DJ set para clausurar, aunque asegura que todavía no sabe "qué pinchará".

"No sé si serán todos británicos, gente interesada en la cultura británica, catalanes o lo que sea. Veré cuál es la vibra, pondré algunas canciones y ya veremos", ha dicho.