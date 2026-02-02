Jeff Tweedy, líder de Wilco, actuará el día 10 en Kursaal Eszena de San Sebastián

Jeff Tweedy - KURSAAL ESZENA

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lider de la banda de rock alternativo de Chicago (Estados Unidos) Wilco, Jeff Tweedy, actuará el próximo martes 10 de febrero en Kusaal Eszena de San Sebastián.

El concierto tendrá lugar en el auditorio Kursaal a partir de las siete y media de la tarde y se pueden adquirir entradas a través de los medios habituales por 40 euros. Además, habrá hora joven con entradas a tres euros para menores de 30 una hora antes del espectáculo.

Los desempleados podrán acogerse también a esta promoción condicionada a la disponibilidad de localidades en taquilla y previa acreditación.

Jeff Tweedy, fundador y líder de Wilco, es uno de los compositores más influyentes del rock estadonidense contemporáneo. El artista presentará su nuevo disco, 'Twilight Override', en un concierto donde el público podrá disfrutar de las nuevas canciones de su quinto trabajo en solitario así como de clásicos de su discografía con Wilco y Uncle Tupelo.