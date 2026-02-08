SAN SEBASTIÁN 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de la banda de rock alternativo de Chicago (Estados Unidos) Wilco, Jeff Tweedy, actuará el próximo martes en Kusaal Eszena de San Sebastián, en el que será uno de sus últimos cuatro conciertos en el Estado. El concierto tendrá lugar en el auditorio Kursaal a partir de las siete y media de la tarde, con entradas por 40 euros.

Jeff Tweedy, fundador y líder de Wilco, es uno de los compositores más influyentes del rock estadounidense contemporáneo. El artista presentará su nuevo disco, 'Twilight Override', en un concierto donde el público podrá disfrutar de las nuevas canciones de su quinto trabajo en solitario, así como de clásicos de su discografía con Wilco y Uncle Tupelo.