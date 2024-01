Estados Unidos.- Liliana Torres estrenará la película 'Mamífera' en el festival South by Southwest de Austin (EEUU)

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora catalana Liliana Torres estrenará su tercer filme, 'Mamífera', en la sección oficial del festival South by Southwest (SXSW) de Austin (Estados Unidos), que se celebrará del 8 al 16 de marzo.

La película, protagonizada por Maria Rodríguez y Enric Auquer, reflexiona sobre el derecho al aborto y se proyectará en el estado de Texas, uno de los que tienen leyes antiaborto más estrictas en Estados Unidos, han informado este jueves en un comunicado las productoras Distinto Films y Edna Cinema.

"Quiero contribuir a desestigmatizar la no maternidad explicando desde dentro algunos de los motivos que pueden conducir a ella. Y también me gustaría que este proyecto sirviese de espejo para otras mujeres que no han decidido no ser madres", ha explicado la directora, en su primera obra que apuesta por la ficción pura y se aleja de la hibridación y la interpretación de actores no profesionales.