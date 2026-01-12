La Llave Azul arranca un año de cine con una sesión doble dedicada a la cultura "trumpista" en EEUU - LA LLAVE AZUL

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación La Llave Azul inaugura este jueves 15 de enero un nuevo año de proyecciones en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus con una sesión doble en torno al "trumpismo" y la cultura que explica su auge en Estados Unidos.

Coincidiendo con el quinto aniversario del asalto al Capitolio, se verá el documental inédito en Cantabria 'Capitolio vs. Capitolio' (2025), que reúne imágenes grabadas por los propios asaltantes, y 'From My Cold Dead Hands' (2024), elaborado a partir de material de Youtube subido por amantes de las armas. Ambos están dirigidos por Javier Horcajada.

La proyección, a las 20.00 horas, irá seguida de un coloquio online con el director, en el que, como en todas las proyecciones de La Llave Azul, el público podrá plantear sus preguntas y reflexiones sobre las películas.

La entrada tiene un precio de 3 euros y es gratuita para las personas socias de la asociación al presentar su carné en la taquilla de la Filmoteca.

La Llave Azul es una asociación cultural sin ánimo de lucro creada en 2014 gracias al impulso de Jesús Choya, y se dedicada a la difusión y promoción de la cultura cinematográfica en Cantabria.

Proyecta de manera periódica títulos no estrenados en la región, en colaboración con la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, junto con coloquios y conversaciones con los directores u otras personas implicadas en las producciones.