El Meadows Museum adquiere 'La Virgen y el Niño apareciéndose a san Francisco de Asís' de Mateo Cerezo

Archivo - 'La Virgen y el Niño apareciéndose a san Francisco de Asís' de Mateo Cerezo - MEADOWS MUSEUM - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Meadows Museum de Dallas (Estados Unidos) ha adquirido 'La Virgen y el Niño apareciéndose a san Francisco de Asís' (1663-64), de Mateo Cerezo.

La obra está realizada al óleo sobre lienzo y mide algo más de 2 metros. Ahora pasará a formar parte de la colección de la pinacoteca, tras su adquisición por el museo con fondos aportados por los amigos del Meadows Museum.

La pintura representa a san Francisco de Asís arrodillado ante una aparición de la Virgen y el Niño. Según la tradición, la Virgen y Cristo se aparecieron a Francisco después de que este se arrojara a un zarzal para resistir las tentaciones terrenales.

Cerezo da vida a esta historia mediante una dinámica composición barroca: la Virgen aparece entre las ramas de un roble, mientras el Niño Jesús tiende la mano hacia Francisco con una corona de rosas.

"Mateo Cerezo se encuentra entre los pintores más refinados y sensibles del Barroco español. Se formó en el círculo de Juan Carreño de Miranda, pintor de corte que sucedió a Velázquez y cuya obra está representada por tres pinturas en la colección Meadows. La obra de Cerezo refleja la influencia de artistas como Tiziano, Van Dyck y Rubens, cuyas obras habría conocido en las colecciones reales españolas", ha indicado Amanda W. Dotseth, titular de la Dirección Linda P. y William A. Custard del Meadows Museum.