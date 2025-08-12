Un musical romántico y una comedia familiar, propuestas de 'Noches de cine' en San Jorge y Mendillorri

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Continúan las proyecciones de la tercera semana del programa 'Noches de cine' del Ayuntamiento de Pamplona, una semana más corta que las demás ya que el viernes 15 no habrá proyección, al ser día festivo. Este miércoles la pantalla estará en la plaza Doctor Gortari de San Jorge con la proyección en euskera del musical 'School Rock Band' (EEUU, 2009,111 minutos).

La película, dirigida por el también guionista Todd Graff, narra una historia de instituto. Will Burton es un alumno más, lejos de lo que se considera ser una persona popular. Sin embargo, la cosa cambiará con la aparición de una animadora que le invitará a salir con su grupo e, incluso, a formar parte de una ecléctica banda de Rock. El marco de la película musical es una historia de amor en una batalla regional de bandas. Entre el elenco del filme destaca la presencia de Lisa Valerie Kudrow-Stern, una actriz, comediante, escritora y directora muy conocida por su personaje de Phoebe en la serie 'Friends'.

Y el jueves el proyector se trasladará al Parque del Lago de Mendillorri donde, quienes se acerquen a las 22 horas podrán asistir a la proyección de la comedia 'La familia Benetón' (España, 2024, 93'). El cómico y monologuista Leo Harlem encarna a Toni, un hombre no acostumbrado a tratar con menores y con no demasiada paciencia que, a la muerte de su hermana, se tiene que hacer cargo de los cinco niños y niñas que ella adoptó, cada uno de una raza y cultura diferente. Esta es la primera película de una serie de la que ya está prevista una segunda parte en 2026. La cinta está dirigida por Joaquín Mazón, un realizador de diversas comedias, entra ellas episodios de la serie 'Doctor Mateo'.