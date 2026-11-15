La ciudad acoge la II edición del Festival de Piano 'Joaquín Achúcarro' con Alessio Bax y Lucille Chung

OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha programado para los días uno, dos y tres de diciembre la segunda edición del Festival de Piano 'Joaquín Achúcarro', que contará con la participación de los pianistas Alessio Bax y Lucille Chung en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe.

Según ha informado la organización, ambos intérpretes -asociados a la Fundación Joaquín Achúcarro- actuarán tanto en solitario como a dúo con un repertorio que abarca obras de Mozart, Prokófiev, Alexander Scriabin, Liszt, Rachmaninof, Ravel y Beethoven, entre otros compositores.

El certamen incluirá además una clase magistral impartida por el propio Joaquín Achúcarro el martes, uno de diciembre, a las 11.00 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio, dirigida a estudiantes de música y pianistas en formación, con entrada libre hasta completar el aforo.

La cita está ligada a la Fundación Joaquín Achúcarro, con sede en Dallas (Estados Unidos), una entidad dedicada a la difusión musical y al apoyo de jóvenes talentos mediante el reembolso de tasas para concursos internacionales, becas de viaje, financiación de proyectos formativos, clases magistrales y sesiones de mentoría.

El festival está organizado por la Fundación Municipal de Cultura y cuenta con el apoyo de la Fundación Joaquín Achúcarro y la colaboración especial de la Fundación Reny-Picot.