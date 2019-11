Estados Unidos.- Paco Cabezas estrena 'Adiós': "En Estados Unidos conocen Madrid y Andalucía por el cine y no por el turismo"

Publicado 15/11/2019 16:44:14 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta español y afincado en Estados Unidos Paco Cabezas regresa a su tierra natal con la producción española 'Adiós', un thriller protagonizado por Mario Casas y Natalia de Molina que se estrena el próximo viernes 22 de noviembre.

"En Estados Unidos conocen Madrid y Andalucía por el cine que ven allí y no por anuncios de turismo", ha afirmado el cineasta este viernes durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha pedido apoyo al cine español, que según destaca "genera trabajo y turismo".

"Tanto la izquierda como la derecha tienen que darse cuenta de que hay que apoyar al cine. Si no se apoya se nos muere", ha reivindicado Cabezas, quien tras estrenar 'Carne de neón' en 2011 --también con Mario Casas-- comenzó a trabajar en Estados Unidos, donde ha dirigido a Nicholas Cage en 'Tokarev' y series como 'Penny Dreadful' o 'The alienist'.

Tal y como ha señalado, rechazó un proyecto de Steven Spielberg, sobre la adaptación del videojuego de ciencia ficción 'Halo', para realizar esta película. "Ya no quiero más series de extraterrestes sino más películas con seres humanos", ha indicado Cabezas, quien siente "pereza" de contar las mismas historias.

'Adiós', que Cabezas considera su "mejor película", se desarrolla en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Allí, una inspectora (Ruth Díaz) tiene que lidiar con los recelos de Juan (Mario Casas), padre de la niña y cabeza del clan de los Santos. La búsqueda de la verdad destapará una red de secretos y mentiras y replanteará el sentido de la justicia.

"A nivel de violencia he hecho todo lo que se podía hacer", ha dicho el cineasta, quien sentía una deuda con su país y que siente que "el cine español vive un momento importante", con "medios para contar buenas historias" y con confianza en el guionista, a quien se da "el poder".

El amor de los padres hacia los hijos es una de las constantes de este thriller y, según ha señalado Cabezas, es un tema que le obsesiona y que aparece en todas sus películas. "Lo que nos lleva a hacer las mayores locuras es un hijo", ha dicho.

MARIO CASAS: PERSONAJE "TERRENAL" CON ACENTO SEVILLANO

El actor Mario Casas interpreta en 'Adiós' a un personaje "de la calle, del barrio", que es "terrenal, racial y puro" y que guarda "similitudes" con el papel que interpretó en 'Carne de neón' (2011), también a las órdenes de Paco Cabezas.

En esta ocasión, Casas se enfrenta al reto de conseguir credibilidad con un acento sevillano, algo que fue para él algo "atractivo" porque suponía "salir de la zona de confort", jugársela y pasárselo bien. "Tengo necesidad de no aburrirme, porque si no, no tiene sentido mi trabajo. Al público hay que ofrecerle cosas distintas", ha dicho.

Por su parte, Natalia de Molina, que da vida a la esposa de Casas en la ficción, tenía como misión conseguir notar que a su personaje le ha pasado "la vida por encima". "Es un mujer con esperanza, pero en sus ojos se ve lo que ha vivido, y que tiene que encontrar la fuerza para salir del dolor". Auque De Molina ya se estrenó en el thriller con 'Animales sin collar', de Jota Linares, señala que esta cinta es "más visceral".

En el caso de Ruth Díaz, la actriz interpreta a una inspectora de homicidios que "en un momento muy complicado", que se ve en "píldoras pequeñas" en la historia, y que lo convierte en el personaje más críptico de todos. Además, supone su debut en el papel de una mujer policía, algo que a Cabezas le sorprendió y sobre lo que no tuvo ninguna duda, según ha destacado.