Estados Unidos.- Plácido Domingo: "Europa es diferente, la presunción de inocencia prevalece sobre la condena inmediata"

Publicado 02/12/2019 13:11:03 CET

ROMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenor Plácido Domingo ha asegurado que la presunción de inocencia es algo que "prevalece en Europa" frente a la "tentación de la condena inmediata", en alusión a su situación en Estados Unidos, donde se han cancelado varias de sus actuaciones tras la veintena de acusaciones de acoso sexual surgidas en los últimos meses.

"He trabajado durante décadas en Estados Unidos y sé lo graves que son estas acusaciones que, lamentablemente, ya llevan implícita la sentencia. En Europa es diferente, la presunción de inocencia prevalece sobre la condena inmediata. Pero es que en verdad yo no he sido acusado de ningún delito", ha explicado el tenor en una entrevista recogida por Europa Press al 'Corriere della sera'.

Domingo, que actúa este lunes 2 de diciembre en el Palau de Les Arts por 'Nabucco', ya ha pasado por varios escenarios europeos donde ha sido recibido con ovaciones. Por el contrario, en Estados Unidos orquestas como la Ópera de San Francisco y la Filarmónica de Filadelfia cancelaron sus actuaciones y se vio obligado a dimitir de la dirección general de la Ópera de Los Ángeles.

El cantante asegura haber pasado "un momento realmente malo" que le ha llevado a "pasar muchas horas encerrado en casa". "Poco a poco he podido volver a hacer mi vida diaria y con mis amigos y compañeros me siento en paz. Lo más terrible en esos momentos fue la mente, porque te das cuenta de que no puedes olvidarlo por la noche", ha señalado.

Domingo ha recordado cómo la noticia desde el inicio se convirtió en un asunto "mundial" que "no dio ni un respiro". "Es cierto que, como figura pública, estoy en el centro de atención de la opinión pública, pero se han dicho cosas muy hirientes para mí como ser humano. En pocos días, medio siglo de carrera se ha quedado sin aliento", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha defendido que nunca haría "nada diferente" a lo hecho hasta ahora. "Siempre he tratado de hacer el bien. Me acusan de cosas que no son ciertas y nunca he abusado de una persona ni aprovechado mi posición. Mi conciencia y mi mente están tranquilas. Puedes cometer errores en la vida pero nunca ofendí a nadie", ha concluido.

El Palau de les Arts de Valencia estrena este lunes la ópera 'Nabucco', considerada como el primer gran éxito de Giuseppe Verdi, y que llega con Plácido Domingo en el papel protagonista para las cuatro primeras representaciones y con las localidades agotadas.

La representación no es ajena a la controversia por las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres a Plácido Domingo. Tras trascender esos testimonios en The Associated Press y pasar "los meses más difíciles" de su vida --según los califica--, el artista regresa al coliseo de la ciudad del Turia "con enorme entusiasmo por volverse a presentar ante el público español el de Valencia en particular".