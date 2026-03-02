Estados Unidos.- La Sala Rekalde de Bilbao acoge una retrospectiva de 200 imágenes de Nicholas Nixon, once de ellas inéditas

Nicholas Nixon junto a su hija en la presentación de la retrospectiva del fotógrafo - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

La Sala Rekalde de Bilbao acoge hasta el 28 de junio una exposición retrospectiva del fotógrafo Nicholas Nixon (EEUU), que consiste en 200 imágenes en blanco y negro, de las que once se presentan por primera vez en la propia muestra.

La presentación de la exposición ha tenido lugar este lunes, en el propio espacio, en la que han estado presentes tanto el fotógrafo como el comisario de la muestra, Carlos Gollonet; la directora de Sala Rekalde, Alicia Fernández; y la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga.

Arrizabalaga ha destacado que, al reabrir la Sala Rekalde, tenía claro que debía ser "un lugar donde el arte contemporáneo, local e internacional, dialogue y se enriquezca mutuamente". "Hoy lo hace a través de la fotografía, pero siempre con la misma vocación: apoyar la creación artística y acercarla a todas las personas", ha añadido.

Se trata de la mayor retrospectiva organizada hasta el momento sobre el trabajo de Nixon, con cerca de 200 de fotografías que desarrolla "una de las obras más poderosas y personales de las últimas décadas", han explicado desde la Sala Rekalde, para añadir que once de ellas se presentan por primera vez.

La muestra ofrece un recorrido cronológico por las series más relevantes del artista. A través de ellas, Nixon despliega una obra humanista y poética, que encuentra en la cotidianidad, la intimidad y el paso del tiempo una fuente inagotable de exploración visual.

"Nixon se expresa con una voz poética inconfundible, profundamente original, sin atender a la presión de los movimientos artísticos del momento y ligada a la realidad y a la vida. Ajeno a las modas y tendencias, su trabajo se caracteriza por una fidelidad absoluta a la cámara de gran formato, que le permite alcanzar una nitidez, detalle y profundidad tonal casi inimitables", han destacado.

Sus fotografías se alinean con la tradición de la fotografía documental de preocupación social, y desde que Nixon inició su trayectoria en el arte con una amplia formación cultural, ha luchado por forzar la coincidencia de sus principios con la experiencia artística. En su obra predominan temas pertenecientes a la experiencia privada como amor, pasión, enfermedad, dolor, intimidad, proximidad, paso del tiempo, soledad, felicidad o momentos fugaces.

Durante sus primeros años de actividad fotográfica, utilizó una Leica de 35 mm para fotografiar gente, lo común en la tradición documental de aquellos años); y después, una cámara de 4x5 pulgadas para conseguir la nitidez y detalle de las fotografías de Walker Evans, uno de sus primeros ídolos junto a Cartier Bresson.

Pronto compró una Deardorff 8x10, la primera de una serie de cámaras de gran formato que ha ido adquiriendo, para buscar siempre "una cámara que fuera más ligera y más versátil que las anteriores". Con estas cámaras realiza casi todo su trabajo, solo algunas veces ha probado con otros formatos mayores, como 11x14, 14x17 y 16x20 (40x50 cm).

Con esta cámara, cuyo negativo es tan grande que el positivo se puede hacer al mismo tamaño, no se pierde nada de la información, la nitidez y la riqueza tonal que podría desaparecer con la ampliación del negativo.

Según ha expresado Nixon, en la presentación la cámara "crea la ilusión de poder ver más de lo que el ojo podría captar si estuviera allí". "En esencia, es la imagen más nítida que se puede hacer en el mundo de la fotografía", ha añadido.

El fotógrafo desarrolla su trabajo en series, al centrar periódicamente su atención en un tema que le interese "emocional y artísticamente en la vida", por lo que suele trabajar "con ahínco en un solo proyecto y luego pasar al siguiente".

La exposición hace un recorrido cronológico por sus series más importantes: Vistas (1974-1975), Gente (1977-1982), Ancianos (1984-1985), Fotografías familiares (desde 1983), Sida (década de los 80), Parejas y desnudos (a partir de 2001) y su serie más emblemática, Las hermanas Brown (1975-2022).