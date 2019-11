Estados Unidos.- VÍDEO: Carlos Saura ofrece a Rosalía rodar una película sobre flamenco

Publicado 18/11/2019 19:34:12 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El cineasta Carlos Saura ha ofrecido a Rosalía trabajar en una película sobre flamenco, aunque reconoce que el proyecto está paralizado a la espera de respuesta de la cantante, que "ahora está en otro mundo" con su éxito en Estados Unidos.

"He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella, pero vamos a ver si funciona, porque ahora está en otro mundo, el americano. Y eso me preocupa porque, estando ahí, las condiciones son mucho más complicadas que en España", ha señalado en una entrevista con Europa Press el realizador, que dirige la adaptación teatral de 'La fiesta del chivo' en el Teatro Infanta Isabel.

El cineasta insiste en que el proyecto "está en el aire, aunque puede que funcione" y ha sido su hija y agente quien ha trasladado la propuesta concreta a Rosalía --y también ha hablado con la familia de la artista--. "Ahora está con agentes americanos y eso complica mucho las cosas", ha reiterado.

En cualquier caso, Saura espera ahora conocer las fechas concretas que tendría libres para preparar un proyecto. Su idea gira en torno a que Rosalía represente a una figura del "flamenco actual", buscando otros artistas jóvenes que "ella conociera" y abordando "cómo ha cambiado el flamenco".

Saura ha rodado en distintas épocas varias películas con figuras del flamenco, desde Antonio Gades, Paco de Lucía, Carmen Linares o Cristina Hoyos, hasta Sara Baras, Miguel Poveda o Estrella Morente. Por su parte, Rosalía ya interpretó en la gala de los Goya la canción de Los Chunguitos 'Me quedo contigo', que aparecía en la película de Saura 'Deprisa, deprisa'.

"Las primeras veces que he visto a Rosalía en España me ha parecido una maravilla, ella estaba haciendo unas cosas que yo he pretendido hacer con el flamenco: modernizarlo, bailarlo de otra manera, con esa libertad y el talento que ella tiene", ha destacado.

Para Saura, las críticas a Rosalía por su 'falta de ortodoxia' en el flamenco no tienen razón de ser. "Yo estoy en contra de la ortodoxia y en mis películas musicales he intentado saltarme eso y también he tenido problemas. Hay que innovar en el flamenco, que es un mundo muy amplio, aunque con cuidado: siempre dentro del flamenco, que luego uno se aleja y puede ser otra cosa", ha concluido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/gente/462087/1/carlos-saura-ofrec...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06