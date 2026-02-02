El cantante Luis Fonsi, durante una entrevista para Europa Press, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, conocido artísticamente como Luis Fonsi, es un cantautor, productor y actor puertorriqueño que se ha consoli - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El artista puertorriqueño Luis Fonsi ha asegurado que las actuaciones y redadas de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos son "vergonzosas" y ha animado a la población a seguir "luchando". Las polémicas redadas se han saldado con la muerte de dos manifestantes en apenas dos semanas.

"Siento vergüenza, siento muchas cosas: impotencia, coraje... Porque soy latino y porque soy americano. Al ser puertorriqueños somos americanos, cosa que mucha gente todavía no entiende. Algunas veces pienso que ni nuestro propio presidente (Donald Trump) lo entiende", ha precisado Fonsi en una entrevista con Europa Press.

El artista ha explicado que él se siente identificado con los latinos en Estados Unidos porque "la mayoría son gente buena" que ha dejado "todo para mejorar y darle un futuro a su familia".

"Y ver cómo se les está tratando, cómo se está tratando a todo el mundo, a los mismos americanos... Lo que está pasando con ICE es vergonzoso, es horrible", ha añadido.

Además, ha hecho referencia a la gala de los Premios Grammy que se celebraron anoche en Los Ángeles, cuando muchos artistas se manifestaron en contra de la situación migratoria en el país norteamericano.

De hecho, su compañero Bad Bunny aseguraba "ICE, fuera" al recoger el Premio Grammy por el Mejor Álbum de Música Urbana con 'Debí tirar más fotos' (DtMf). "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", dijo al recoger su cuarto galardón. Otros artistas como Billie Eilish y Justin Bieber arremetieron también en sus discursos contra las redadas y la política migratoria del Gobierno de Trump.

Por eso, Fonsi ha asegurado que fue "una noche muy importante" en la que mucha gente se "desahogó" y ha animado a usar "todas las plataformas" para lograr "algún cambio". "No podemos tirar la toalla, hay que seguir hablando, hay que seguir tratando de evolucionar y que a esta gente que llega y cruza con una maleta llena de sueños se les trate como seres humanos. Seguimos luchando", ha añadido.

El cantante de 'Despacito' estrena uno de los primeros sencillos del que será su próximo álbum -que espera poder publicar a finales de este año o principios de 2027-. 'Cambiaré', con el colombiano Feid, mezcla salsa y sonido pop actual.

"20 años atrás no me hubiese atrevido a hacer una salsa y es la realidad ¿por qué ahora? Porque el mundo ha cambiado, hay menos prejuicios. Las nuevas generaciones no escuchan la música por su género, escuchan la música por sus artistas (...) No es ese mundo de hace 30 años atrás, que lo primero que uno preguntaba es 'cuál es el género'", ha reflexionado Fonsi.

El artista ha reconocido que trató de salirse del ritmo "salsero" y hacer una melodía a guitarra más parecida a lo que ya ha hecho. "Hubiese sido un gran error, por miedo. El error más grande de mi carrera", ha añadido para después explicar que Feid y él presentaron la canción en las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan (Puerto Rico).

Esas raíces puertorriqueñas las comparte con Bad Bunny, de quien Fonsi se siente muy "orgulloso" porque sus victorias hacen que gane "la música, la música latina, los puertorriqueños" y el español.

