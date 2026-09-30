Estados Unidos.- El XV Festival Blues de Cáceres llega este fin de semana a la ciudad con grupos de España, EEUU y Francia

Público asistente a uno de los conciertos del Festival Blues Cáceres en una foto de archivo - AABC

CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Blues de Cáceres celebra este año su decimoquinta edición, del 1 al 4 de octubre, con nueve conciertos que volverán a sonar en la plaza de Santa María y El Corral de las Cigüeñas, con acceso gratuito, y propuestas de blues, soul, rock'n'roll y rhythm & blues llegadas de España, Estados Unidos (EEUU) y Francia.

Organizado por la Asociación Amigos del Blues de Cáceres, esta edición apuesta por la diversidad de sonidos dentro de la música afroamericana y sus derivados, y por una programación que combina nombres emergentes del circuito nacional con proyectos internacionales de primer nivel.

En el cartel de la décimoquinta edición están Los Eslim Reloaded + Lino Vishnudatt, un trío extremeño liderado por Moi Martín con más de veinte años de trayectoria en el blues a través de proyectos como Poker de Blues y Chilis con Carne. Su propuesta, sin adornos ni artificios, ha pasado por festivales como el de Béjar, Guarda, Cazorla o el propio Cáceres, y por tres discos que van de 'Gas Money' a 'Diet Slim'.

El cantante y guitarrista francés Leanwolf recalará en Cáceres con sus sonidos, que se mueven entre el blues, el rock y el soul, con una mirada moderna sobre las raíces del blues, construida en torno a una guitarra expresiva y una fuerte presencia escénica. El proyecto funciona en dos formatos: en solitario, y como power trío junto a bajo y batería, priorizando siempre la energía del directo, informa la organización del festival.

Desde Girona llegará el quinteto catalán Bigblack Rhino liderado por la frontwoman Nuri Thunder, en activo desde 2014 y finalista del Volotea Blues Challenge 2025. Con tres álbumes de estudio y una intensa actividad en festivales como Benicàssim Blues o Corbera Blues Festival, combinan la dulzura del soul con la fuerza del rock & roll.

Madrid estará representada por Mayka Edjole & The Pigfoot, una de las voces de referencia de la música negra en España, acompañada por músicos habituales de bandas como The Sweet Vandals, SpeakLow o Beat Bronco. Su repertorio recorre el blues, el soul, el funk y el rhythm & blues con colaboraciones junto a artistas como Depedro o Marta High.

Desde Toulouse (Francia) viajará Bernard Sellam & The Boyz From The Hood. Tras 28 años al frente de la banda Awek, el guitarrista y cantante Bernard Sellam presenta su nuevo proyecto: un quinteto con sección de vientos especializado en el swing y el rhythm & blues de los años 50, con versiones de B.B. King, Guitar Slim o Gatemouth Brown junto a composiciones propias.

El Espectáculo musical sobre la historia del blues femenino Koko Blues, liderado por Anita Dinamita, propone un viaje por la historia del blues de la mano de las mujeres que lo escribieron: de Bessie Smith y Big Mama Thornton a Koko Taylor o Larkin Poe. Un espectáculo que combina música, memoria histórica y homenaje, recogido en el álbum 'Las mujeres del blues' (2024).

Otra voz femenina, la de la compositora y guitarrista andaluza Ángela Hoodoo --una de las voces más potentes de la Americana en España- presentará en la capital cacereña su segundo álbum, 'Outlaw Girls' (2025, Sleazy Records), que fusiona outlaw country, rhythm & blues y rockabilly "con una puesta en escena descrita como pura energía escénica".

La banda madrileña Cooking Raw Blues con más de seis años de trayectoria dedicada al blues de Chicago y al West Coast Blues, trae a Cáceres su directo, forjado en salas de referencia del circuito bluesero de Madrid, que se ha visto reforzado por colaboraciones con músicos como el armonicista Quique Gómez.

Los conciertos del XV Festival Blues Cáceres se complementan con un programa de actividades culturales, como las conferencias y conciertos didácticos en colegios de la capital cacereña.

De todo ello se dará cuenta en la presentación oficial del certamen, que tendrá lugar este jueves, 1 de octubre, a las 20,00 horas, en El Corral de las Cigüeñas. A continuación del acto de presentación, se podrá disfrutar del concierto de Koko Blues, que hará un repaso por la figura de la mujer en el blues a lo largo de la historia, concierto que marcará el inicio de la décimo quinta edición del Cáceres Blues Festival.

Cabe recordar que la Asociación Amigos del Blues de Cáceres es la entidad cultural sin ánimo de lucro que organiza este festival desde su primera edición, en pleno centro histórico de la ciudad. El certamen se ha convertido en una de las citas de música de raíz americana con mayor recorrido en Extremadura, "contribuyendo a proyectar a Cáceres como referencia cultural más allá de sus fechas de celebración", informa la organización.