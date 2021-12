Lucía C. Pérez Moreno presenta el tercer volumen de la serie 'Perspectivas de género en la Arquitectura'.

ZARAGOZA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lucía C. Pérez Moreno presentará este jueves, 9 de diciembre, a las 19.30 horas, en La Pantera Rossa el tercer volumen de la serie 'Perspectivas de género en la Arquitectura' (2021). La autora es arquitecta por la Universidad de Navarra y cuenta con estudios de postgrado en la Aalto University (Finlandia) y de Máster en la Columbia University de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

Desde 2013, es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad, trabaja como profesora de historia y teoría de la arquitectura en la Universidad de Zaragoza.

En los últimos años ha recibido varios premios a su labor investigadora entre los que destacan su nominación en 2017 al CICA-Bruno Zevi Book Award, otorgado por el International Committee of Architectural Critics, y el Premio 'Celia Amorós' 2021 a la investigación con perspectiva de género en el XI Certamen 'Aragón Investiga' organizado por el Gobierno de Aragón.

Por tercer año consecutivo, este libro compila diversas reflexiones sobre cómo incorporar las perspectivas de género en la disciplina de la arquitectura a través de cuatro ámbitos de trabajo: las revisiones históricas, los campus igualitarios, las arquitecturas hospitalarias y las experiencias vividas.

Así, se ahonda en cómo el género de quien proyecta influye en la arquitectura realizada, y en cómo cualquier espacio arquitectónico y urbano debe atender al género de aquellos que lo disfrutan.

Lucía C. Pérez Moreno es profesora titular en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza e investigadora en su Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH).

También es investigadora principal del proyecto de I+D+i 'Mujeres en la cultura arquitectónica (pos)moderna española. 1975-2000', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Es editora de la Serie de libros 'Perspectivas de Género en la Arquitectura' (Abada, 2018, 2019, 2021) y también ha editado varios números especiales en revistas académicas internacionales sobre arquitectura y pensamiento feminista.

Destacan el número 9-2020 de la revista suiza 'Arts' con título 'Becoming a Gender Equity Democracy: Women and Architecture Practice in Spain and Portugal (1960s-1980s)', coeditado con la investigadora portuguesa Patricia Santos Pedrosa, y el número 8-2020 'Architectural Historiography and Fourth Wave Feminism', coeditorado con el investigador alemán Torsten Lange, de la revista británica Architectural Histories, la publicación científica de la EAHN (European Architectural History Network, Asociación Europea de Historiadores de la Arquitecrtura).

Este último número ha resultado finalista en la categoría de investigación de la XV BEAU (Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo) de 2021.