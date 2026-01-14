Zaragoza.-'El Show de Bluey' cierra su gira por España en el Palacio de Congresos los días 17 y 18 de enero

Cartel del espectáculo teatral 'El show de Bluey'. - EL SHOW DE BLUEY

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

'El Show de Bluey', espectáculo teatral basado en la famosa serie de dibujos animados de televisión, regresa a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su retorno a nuestro país, la entrañable familia Heeler -Bluey, Bingo, Chilli y Bandit- ha podido conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

El primer gran espectáculo familiar dice adiós a España con sus últimas funciones en Zaragoza. El sábado 17 y domingo 18 de enero, el Palacio de Congresos acogerá las 3 últimas funciones de 'El Show de Bluey'. Anteriormente, ha recorrido 9 ciudades de España: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla y Málaga.

Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, 'El Show de Bluey' es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.

Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, El Show de Bluey ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, merchandising oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.

'El Show de Bluey' es presentado por BBC Studios y Andrew Kay en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.