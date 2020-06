La estrella de The Big Bang Theory no ha visto nunca un episodio de la serie

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) - -

The Big Bang Theory se mantuvo en emisión desde 2007 hasta el año pasado, con un total de 232 episodios en los que sus entrañables -y raritos- personajes conquistaron al público y catapultaron a sus protagonistas al estrellato y la convirtieron en un éxito. Y, aun así, hay una de sus estrellas que no ha visto ningún episodio.

La actriz Mayim Bialik, que se hizo mundialmente famosa interpretando a Blossom en los años 90 antes de dar vida a Amy Farrah Fowler durante casi diez años en The Big Bang Theory, ha confesado en una reciente entrevista que nunca ha visto un episodio completo de la serie.

"No he visto la mayoría de los episodios", aseguró la actriz en una entrevista con Metro UK. "Nunca me veo en la televisión. Nunca me he sentado y he visto un episodio completo de nuestro programa". Más tarde explicó que sí ha visto algunos "fragmentos" de The Big Bang Theory mientras trabajaba en la serie, pero nada más.

Bialik tiene un doctorado en Neurociencia en la vida real y ha escrito varios libros. En la serie incluso llegó a ganar un Nobel de Física tras casarse con Sheldon Cooper. La actriz describió la filmación del último episodio como "muy emotivo" y aseguró que "nunca ha tenido un trabajo tan bueno como The Big Bang Theory y lo habría hecho durante todo el tiempo que la gente quisiera que lo hiciese".