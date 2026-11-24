Estudiar en USA: ¿Qué ocurre cuando un adolescente pasa un año escolar en otro país? - ESTUDIAR EN USA

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vivir con una familia en el extranjero, estudiar en otro sistema educativo y empezar de cero en un entorno desconocido es una realidad que año tras año viven muchos adolescentes. Pero, ¿qué implica pasar un curso escolar en otro país?

Durante años, los programas de año escolar en Estados Unidos se han asociado principalmente con el aprendizaje de idiomas, pero hay un factor que surge con fuerza: la madurez que gana el estudiante a lo largo de esos meses en los que está alejado de su rutina, según asegura la agencia de intercambio académico y cultural Estudiar en USA.

Un estudio longitudinal publicado en 'Developmental Psychology' siguió durante 18 meses a 457 estudiantes de intercambio, con una edad media cercana a los 16 años, y los comparó con otros 284 adolescentes que permanecieron en su país.

La investigación observó que vivir una experiencia internacional durante la adolescencia puede influir en la forma en que los jóvenes entienden su identidad y sus relaciones personales. Uno de los resultados más llamativos fue que, durante la estancia en el extranjero, muchos estudiantes percibieron una mayor cercanía con sus padres.

Los investigadores también encontraron que los cambios en las relaciones con las personas de su entorno estaban relacionados, en parte, con la manera en que evolucionaba su propia identidad.

Este resultado revela que no se trata, únicamente, de estudiar fuera de casa, sino de "de enfrentarse durante meses a situaciones en las que el adolescente debe tomar decisiones, interpretar nuevos códigos sociales y encontrar su lugar sin recurrir constantemente a sus pilares de apoyo habituales".

AUTOCONOCIMIENTO ADQUIRIDO CON LA PRÁCTICA

Marta Díaz, experta en educación internacional y directora de Estudiar en USA, agencia de intercambio académico y cultural con casi 20 años de experiencia, afirma que, "muchas familias llegan pensando en el inglés, el sistema educativo o las oportunidades académicas, pero cuando el estudiante regresa, lo que más suele sorprenderles es otro tipo de aprendizaje: haber descubierto cómo reacciona ante la incertidumbre, cómo se adapta cuando las cosas no funcionan como esperaba, cómo construye nuevas relaciones y hasta dónde es capaz de desenvolverse por sí mismo".

"Ese autoconocimiento es difícil de enseñar de forma teórica y, en muchos casos, termina siendo una de las partes más valiosas de toda la experiencia", explica.

ADAPTARSE A LAS DIFERENCIAS

Vivir en otro país obliga a mirar con otros ojos muchas cosas que hasta entonces parecían normales y convivir con esas diferencias obliga al estudiante a observar, entender y adaptarse, sostiene la agencia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) engloba parte de estas capacidades dentro del concepto de competencia global, la capacidad de comprender perspectivas diferentes, comunicarse eficazmente con personas de otros contextos culturales y desenvolverse en situaciones interculturales.

La propia OCDE señala que el contacto frecuente y prolongado con personas de otros orígenes, como ocurre en los programas de estudios en el extranjero, puede favorecer este tipo de aprendizaje.

En la práctica, significa que el estudiante no solo mejora su inglés, sino que, según señala la agencia, "también aprende a escuchar, interpretar otros puntos de vista, explicar mejor lo que necesita y adaptarse a situaciones en las que las reglas sociales no son exactamente las que conoce".

UN HIGH SCHOOL, UNA FAMILIA Y UNA NUEVA COMUNIDAD

El programa J-1 es una de las vías más conocidas entre las familias españolas que se plantean que sus hijos estudien en Estados Unidos. Se trata de un programa de intercambio regulado por el Departamento de Estado estadounidense que permite a estudiantes internacionales cursar un semestre o un año académico en un High School y convivir con una familia anfitriona.

El día a día lo conforman las clases, pero también la estancia con la familia anfitriona, los entrenamientos, los clubes, las extraescolares o la vida en comunidad. Esa exposición hace que el estudiante esté expuesto de forma constante a nuevas rutinas, nuevas relaciones y nuevas formas de desenvolverse y por eso, la agencia sostiene que "el acompañamiento previo y durante la estancia es una parte esencial del proceso".

Gestionar correctamente el acceso al programa J-1, preparar correctamente la documentación y trabajar las expectativas antes del viaje forman parte del trabajo de una agencia de intercambio estudiantil especializada.

"Un buen intercambio no es aquel en el que todo sale exactamente como el estudiante imaginaba antes de viajar. Eso, de hecho, rara vez ocurre. El verdadero valor está en que aprenda a interpretar lo que le pasa, distinguir qué puede resolver por sí mismo y reconocer cuándo necesita pedir ayuda", explica Marta Díaz.

La directiva afirma que "preparar bien a un estudiante no significa evitarle cualquier dificultad, sino darle herramientas para gestionarla, entender las diferencias culturales y adaptarse sin interpretar cada contratiempo como un problema".

Además, la experiencia no termina cuando el estudiante regresa a España. Los estudiantes españoles tienen una ventaja del punto de vista académico, ya que los estudios realizados en Estados Unidos pueden tener continuidad en España a través de los procedimientos oficiales de homologación y convalidación establecidos por el Ministerio de Educación, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.