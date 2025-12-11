El exembajador de España ante la ONU Agustín Santos abordará en Córdoba el impacto de Trump en Europa

El exembajador de España ante la ONU Agustín Santos Maraver. - IESA-CSIC

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exembajador de España ante la ONU Agustín Santos Maraver ofrecerá este viernes una conferencia sobre el impacto de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Europa. La conferencia tendrá lugar a las 17,30 horas en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Según han informado en una nota el IESA-CSIC y la Universidad de Córdoba (UCO), dicha conferencia se celebra con motivo de la inauguración del Curso Académico 25-26 del Programa de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología de la UCO, un título universitario de institución académica cordobesa y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Agustín Santos Maraver abordará un tema de gran actualidad e interés político y económico, como es el impacto de la política arancelaria impuesta por el presidente de EEUU, Donald Trump, a nivel internacional, así como la actitud de injerencia en la geopolítica mundial para desarticular el multilateralismo, abogando por recuperar el monopolio de la hegemonía y el control estadounidense.

Se trata de una actualidad política que ha comenzado por la instauración de un régimen autocrático en el seno de las instituciones y la política de EEUU, socavando la democracia en el país americano. El acceso a la conferencia es abierto y gratuito hasta completar aforo.

Agustín Santos Maraver, nacido en Los Ángeles (EEUU) en 1955, estudió Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es posgraduado en la Escuela Diplomática, y ha estado destinado como diplomático en diversas embajadas y consulados (China, Cuba, EEUU, Australia, Sudáfrica, UE-Bruselas). Fue embajador de España ante Naciones Unidas en Ginebra (2011-12) y en Nueva York (2018-2023). Asimismo, ha sido asesor diplomático en Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. En la actualidad es diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados.

En el acto de inauguración también participarán el director general de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba, Sergio Castro; la vicedirectora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) Jenny Glikman; el presidente de la Asociación Andaluza de Sociología, Juan José Sebastián Prados, y el director académico del Programa de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Sociología, David Moscoso.