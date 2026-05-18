Expertos del sector público y privado participan en III Foro Iberoamericano de Turismo

II Foro Iberoamericano de Turismo - CEDIDA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Todo está listo para el III Foro Iberoamericano de Turismo, que tendrá lugar del 1 al 3 de junio en San Pedro Sula, Honduras, bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios”, posicionándose como uno de los principales espacios de diálogo, reflexión y construcción de alianzas estratégicas para el futuro del sector en la región. Esta importante cita reunirá a los dinamizadores del turismo, entre ellos representantes de gobiernos, instituciones, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas y academia, para analizar los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta el ámbito del turismo en un momento de profunda transformación global.

Esta tercera edición del Foro llega además respaldada por algunas de las instituciones más influyentes en el plano internacional, tales como ONU Turismo, OCDE-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, OIE-Organización Internacional de Empleadores, PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, BID-Banco Interamericano de Desarrollo o el BCIE-Banco Centroamericano de Integración Económica, reforzando así su dimensión estratégica para toda la región.

Este foro es una actividad oficial de los Encuentros Empresariales de las Cumbres Iberoamericanas, que sirve además para dotarlos de contenido. El evento reunirá a más de 10 representantes gubernamentales, de 20 instituciones al más alto nivel, 23 organizaciones empresariales iberoamericanas y representantes de más de 500 empresas, junto a universidades, asociaciones, gremios de la industria y expertos de toda Iberoamérica, consolidándose como uno de los mayores espacios de cooperación, innovación y liderazgo turístico del espacio iberoamericano.

El gran debate: Inteligencia artificial, sostenibilidad y gobernanza

En el transcurso de las jornadas, el Foro pondrá sobre la mesa cuestiones de máxima actualidad para la industria turística, como la gobernanza y la acción público privada, analizando cómo la inteligencia territorial, el análisis de datos y la cooperación multinivel están redefiniendo la gestión turística y la toma de decisiones en tiempo real.

El segundo eje pondrá el foco en la productividad y competitividad empresarial, abordando los nuevos modelos de negocio, la transformación digital de las empresas

turísticas, la financiación del sector y el reto de reducir la brecha tecnológica de las Mipymes turísticas.

La inclusión y la empleabilidad protagonizarán el tercer bloque temático, con debates sobre formación, talento, nuevas competencias profesionales, impacto de la automatización y generación de oportunidades laborales accesibles y sostenibles para jóvenes, mujeres y comunidades locales.

Por último, el Foro se centrará la sostenibilidad y adaptabilidad de los destinos turísticos ante un escenario global marcado por los desafíos climáticos, geopolíticos y sociales, poniendo especial atención en el turismo regenerativo, la resiliencia territorial y el uso de la tecnología para anticipar riesgos y mejorar la sostenibilidad de los destinos.

Cerca de 600 inscritos y 50 líderes internacionales

La respuesta del sector turístico iberoamericano ha superado todas las expectativas. El III Foro Iberoamericano de Turismo cuenta ya con cerca de 600 inscritos presenciales y una elevada participación virtual de profesionales e instituciones de toda la región, convirtiéndose así en una de las grandes citas de referencia de la industria turística de la región. Más de 50 ponentes de toda Iberoamérica participarán en las distintas mesas de debate y conferencias programados durante el encuentro.

El Foro contará además con dos espacios claramente diferenciados. Por un lado, una sesión estratégica de alto nivel orientada al análisis, la reflexión y la toma de decisiones entre líderes institucionales, organismos multilaterales, empresas, banca de desarrollo, organizaciones empresariales y expertos internacionales. Por otro, una jornada abierta al público centrada en conferencias, debates y mesas redondas sobre innovación, sostenibilidad, inteligencia turística, competitividad y transformación digital.

Innovación, formación y tecnología aplicada al turismo

Como una de las principales novedades de esta edición, el Foro incorporará una amplia agenda de talleres y actividades formativas especializadas relacionadas con inteligencia artificial, herramientas tecnológicas aplicadas al turismo, gestión inteligente de destinos, sostenibilidad, innovación empresarial y nuevas soluciones digitales para la industria turística. Estos espacios estarán diseñados para facilitar el

intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimiento entre empresas, destinos turísticos, instituciones y profesionales de toda Iberoamérica.

Asimismo, los participantes podrán asistir a actividades complementarias y visitas técnicas orientadas a conocer proyectos turísticos y experiencias innovadoras desarrolladas en el país centroamericano.

Honduras reúne a ministros, organismos internacionales y líderes empresariales

Entre los participantes más destacados figuran más de 10 representantes de gobiernos e importantes instituciones internacionales y regionales, entre ellos el ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler; la ministra de Turismo de Belice, Kishana Lacroix; el secretario general de CATA (Agencia de Promoción Turística de Centroamérica), Boris Iraheta; la secretaria ejecutiva de SITCA (Secretaría de Integración Turística Centroamericana), Ligia Fátima Miranda; el presidente de SEGITTUR España (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), Enrique Martínez Marín; el representante del PNUD República Dominicana (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Jonathan Delance; y el presidente del Comité de Turismo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Sergio Guerreiro.

Participarán además los máximos representantes de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, WINT-World Indigenous Tourism Alliance; la Secretaría

General Iberoamericana-SEGIB; ICEX Exportación e Inversiones; el Gobierno de Canarias; el Cabildo de Tenerife; el Centro Regional de Promoción de la MIPYME CENPROMYPE; Fundación Carolina; Zona Franca de Cádiz, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas-UCCI, junto a numerosas organizaciones multilaterales, universidades, entidades de cooperación internacional y fundaciones vinculadas al desarrollo turístico regional.

El sector privado toma protagonismo en la transformación de la industria turística

Desde el ámbito empresarial, el Foro contará con la participación de presidentes, directivos y máximos representantes de organizaciones empresariales turísticas, cámaras de comercio, asociaciones hoteleras, gremios turísticos, clústeres empresariales, operadores turísticos, empresas tecnológicas y entidades vinculadas a la innovación y transformación del sector procedentes de toda Iberoamérica.

Cabe destacar la participación de Matías Fernández, presidente de FIJE (Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios); Jaime Seminario Astudillo, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG); Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España); Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de SERVYTUR-CONCANACO México; Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México (CNET); Vicky Herrera de Díaz, presidenta de CONSETURISMO Venezuela; y Alfredo Nolasco, presidente del capítulo México del Consejo Empresarial Mesoamericano.