Expoartesano Madrid regresa del 25 al 28 de junio de 2026, traerá artesanos desde Colombia

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MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de su primera edición en Europa, Expoartesano Madrid regresa a la capital española del 25 al 28 de junio de 2026, consolidándose como una de las principales vitrinas internacionales de la artesanía colombiana en España.

Expoartesano Madrid 2026 es un evento organizado por Artesanías de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y Plaza Mayor Medellín; contando con el apoyo y respaldo de la Embajada de Colombia ante el Reino de España y ProColombia, con el propósito de seguir fortaleciendo la promoción internacional de la artesanía colombiana, la diplomacia cultural y las oportunidades comerciales para los artesanos y comunidades creadoras del país.

En esta segunda edición, Expoartesano Madrid 2026 tendrá la presencia de artesanos que viajarán directamente desde Colombia para compartir con el público sus saberes ancestrales en vivo. Los visitantes podrán conocer de primera mano técnicas tradicionales, procesos de creación, materiales, historias y oficios transmitidos de generación en generación.

Esta experiencia permitirá acercar al público europeo al origen de cada pieza artesanal, poniendo en valor no solo el producto final, sino también el conocimiento, el tiempo, la identidad y la memoria cultural que hay detrás de cada creación.

Durante cuatro días, Madrid se convertirá nuevamente en un punto de encuentro entre Colombia y Europa a través de la artesanía, el diseño, la cultura y la tradición. La feria reunirá piezas de decoración, moda, accesorios, joyería, objetos para el hogar y productos elaborados a mano que reflejan la diversidad cultural y creativa de Colombia.

Expoartesano Madrid 2026 busca fortalecer las relaciones culturales y comerciales entre España y Colombia, generando oportunidades de visibilidad para los artesanos, así como espacios de conexión con compradores, instituciones, medios de comunicación, diseñadores, interioristas, concept stores, coleccionistas y público general interesado en productos auténticos, sostenibles y con historia.

La presencia de artesanos en vivo permitirá que los asistentes vivan una experiencia más cercana, pedagógica y emocional, al descubrir cómo nacen las piezas, qué técnicas se utilizan y qué significado tiene cada oficio dentro de las comunidades colombianas.

Saberes ancestrales en vivo: la gran novedad de 2026

Uno de los principales atractivos de esta nueva edición será la realización de demostraciones en vivo por parte de artesanos colombianos.

A través de estas muestras, el público podrá observar procesos manuales vinculados a técnicas tradicionales como tejidos, cestería, trabajo en fibras naturales, elaboración de piezas decorativas, accesorios y otros oficios representativos de la riqueza artesanal de Colombia.

Estas demostraciones buscan visibilizar el valor de los saberes ancestrales, la transmisión del conocimiento entre generaciones y el papel de la artesanía como patrimonio vivo.

Más que una feria de exposición o comercial, Expoartesano Madrid 2026 se plantea como una experiencia cultural inmersiva, donde cada pieza cuenta una historia y cada artesano representa un territorio, una comunidad y una tradición.

Una plataforma cultural y oportunidades comerciales

Expoartesano Madrid 2026 refuerza su vocación como plataforma cultural, promoción internacional y conexión comercial.

El evento busca proyectar el talento de los artesanos colombianos en Europa, abrir nuevas oportunidades para el sector artesanal y fortalecer el posicionamiento de Colombia como país de creatividad, tradición, diseño, sostenibilidad y riqueza cultural.

Con esta segunda edición, Expoartesano Madrid reafirma su compromiso con la preservación de los oficios tradicionales, la promoción de las comunidades artesanas y la generación de espacios de intercambio cultural entre Colombia y España.