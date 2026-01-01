Una exposición del pintor peruano Fernando de Szyszlo aborda en Trujillo la sombra como presencia poética

CÁCERES, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Elogio de la sombra', del pintor peruano Fernando de Szyszlo (1925-2017), puede visitarse aún hasta el próximo día 5 en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo (Cáceres).

En la muestra, Szyszlo explora la potencia simbólica de la luz y la oscuridad, donde la sombra se convierte no sólo en un elemento visual, sino en una "presencia poética" que alude a lo ancestral y a lo sagrado.

La exposición está organizada por la Embajada del Perú en España y el Palacio de los Barrantes-Cervantes, con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.