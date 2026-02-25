Una exposición de un proyecto del poeta Jaime Covarsí Carbonero podrá visitarse en el Vostell Malpartida y el Meiac

MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Mirar para ver lo ausente' podrá visitarse en el Museo Vostell Malpartida de Cáceres y en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz.

Se trata de un proyecto comisariado por el poeta y docente extremeño Jaime Covarsí Carbonero, y que se asienta en la idea de que el arte es diálogo y es encuentro, en este caso con la poesía.

La exposición en el Vostell Malpartida será inaugurada este jueves, día 26, a las 19,00 horas, e itinerará hasta el Meiac el próximo mes de junio, señala la organización.

En la muestra, los responsables de ambos museos han escogido un total de 24 obras entre sus colecciones y cada una de ellas ha sido objeto de interpretación por un poeta regional o nacional, respondiendo así, desde su propio lenguaje, a la interpelación y al llamamiento a la reflexión individual y colectiva que las obras lanzan.