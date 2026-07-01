Una exposición une artes plásticas y literatura con la colaboración del Museo Vostell-Malpartida y el Meiac de Badajoz

Inauguración de la exposición - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz será sede hasta el 30 de septiembre de la exposición 'Mirar para ver lo ausente', un proyecto conjunto junto al Museo Vostell-Malpartida que une artes plásticas y literatura que ofrece 24 obras presentadas con otras tantas creaciones en poesía discursiva, prosa y un poema visual.

El secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha destacado este miércoles en Badajoz ha puesto el acento en que esta muestra es un trabajo colaborativo entre ambos "para que sus fondos dialoguen" y que "esa cooperación es primordial".

La inauguración de la exposición ha contado igualmente con la presencia de la directora del Meiac, Catalina Pulido; el director gerente del Consorcio Vostell-Malpartida, José Antonio Agúndez; el comisario de la muestra, Jaime Covarsí; y Levin Vostell, nieto de Wolf Vostell y comisario de arte.

Catalina Pulido y José Antonio Agúndez han ahondado en la necesidad de colaboración entre museos y han puesto de manifiesto la calidad de las obras que conforman la muestra, tanto de las museísticas como de las aportaciones literarias.

En concreto, 'Mirar para ver lo ausente' permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre en el Meiac y reúne 24 obras de autores cuyos trabajos forman parte de las colecciones permanentes de ambos museos, y a las que hay que añadir la mirada de otros tantos poetas y escritores.

De este modo, la muestra asienta su discurso expositivo en el encuentro y el diálogo entre artes visuales y literatura y junto a las 24 obras se presentan 24 creaciones en poesía discursiva, prosa y un poema visual.

Sobre el título, 'Mirar para ver lo ausente', Covarsí ha explicado que permite comprender el espíritu del proyecto y se ha referido a de la necesidad de la voluntad de mirar para poder ver la obra de arte y así conquistar su sentido. Esto supone, en su opinión, "aceptar y reconocer que más allá de las cualidades formales y matéricas de las obras de arte, existe algo que ha trascendido lo meramente físico y parece aguardar a que lo desvelemos".

AUTORES Y ARTISTAS

La lista de autores que ha acudido para desgranar el sentido de las distintas obras es extensa y representativa de la mejor poesía actual española, con escritores no solo consagrados, también premiados, y de gran proyección.

Entre los mismos, destacan Verónica Aranda, J. M. Barrado, Ben Clark, el propio Jaime Covarsí, Antonio Crespo Massieu, Efi Cubero, Jordi Doce, Antonio Gómez, Marino González Montero, Dionisio López, Elena Marqués, Pedro Ojeda, Emilia Oliva, Antonio Orihuela, Azahara Palomeque, Rosario Pérez, María Ángeles Pérez López, Javier Pérez Walias, Ada Salas, Basilio Sánchez, Irene Sánchez Carrón, Jonás Sánchez Pedrero, Antonio Reseco y Álvaro Valverde.

Todos ellos han aceptado el reto de escribir un poema que pueda iluminar, aunque pueda ser un ejercicio subjetivo, la contemplación de las piezas que de manera individual se les ha asignado, según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura, que ha señalado igualmente que destacan obras de muy diversa índole y escuela, aunque todas, por la naturaleza propia de los museos involucrados, contemporáneas.

Entre los artistas escogidos se puede reseñar a Fernando Aguiar, Francis Al*s, António Barros, Juan Barjola, José Bedia, George Brecht, Mario Cravo Neto, Antonio Covarsí, Luis Costillo, Ángel Duarte, Antonio Gómez, Jorge Molder, Charlotte Moorman, Yoko Ono, Gastón Orellana, Ewa Partum, Joana Pimentel, Liliana Porter, Ray Smith, Çao Pestana, Joana Rosa, Antonio Saura, Daniel Spoerri y Wolf Vostell.