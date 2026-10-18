La exposición 'Viaje al centro de la Tierra' de Marina Núñez aglutina arte y ciencia en el Meiac de Badajoz

Exposición de María Núñez en el Meiac de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Viaje al centro de la Tierra', de la artista Marina Núñez comisariada por Isabel Durán, podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz.

Se trata de una obra de una gran calidad artística que aglutina arte y conocimiento, ciencia y creación artística, como destacó el secretario general de Cultura de la Junta, José Luis Gil Soto, durante la presentación de esta muestra, en la que estuvo acompañado, además de por la artista y la comisaria, por la directora del Meiac, Catalina Pulido.

La muestra reúne obras recientes de la artista - 'Cosmos' (2025), 'Viaje al centro de la Tierra' (2025), 'Allá, tan cerca' (2026), 'Polvo de estrellas' (2026) y 'Mira fuera y dentro' (2026) - junto a piezas anteriores como 'Historia natural' (2023), 'Quietas' (2021), 'Marejada' (2020) e 'Inmersión' (2019).

Desde las visiones subterráneas de Athanasius Kircher (1665) hasta la novela de Jules Verne (1864), el interior de la Tierra ha sido un ámbito en el que observación e imaginación se encuentran, señala en nota de prensa la Administración autonómica.

La exposición se sitúa en esa tradición para proponer un viaje hacia la comprensión de que aquello que se desea explorar y conocer también constituye, invitando a percibir las continuidades y las interdependencias entre los seres vivos, el planeta Tierra, el universo.

En diálogo con exploradores, científicos y literatos, las series de Marina Núñez funcionan como un método de aproximación: plantean preguntas visuales, introducen variaciones y hacen aparecer relaciones imprevistas entre lo vivo, lo mineral, lo artificial y lo cósmico. Un viaje que invita a reconocer que no contemplamos la Tierra desde fuera, sino que formamos parte de una trama planetaria de materias, tiempos, energías y vidas en continua transformación.

OBRAS EN EXPOSICIÓN

En la muestra, puede verse 'Cosmos' (2025) con esculturas en realidad aumentada en el exterior del museo: esferas y fragmentos de rostros se organizan como constelaciones que sitúan lo humano en relación simbiótica con otras formas de existencia.

'Viaje al centro de la Tierra' (2025) es un conjunto de veinticuatro imágenes digitales sobre cerámica (60 x 60 cm cada baldosa). La abertura no conduce a la oscuridad, sino a la multiplicación de horizontes: soles, nubes, mares y paisajes remotos.

Otra de las piezas es 'Allá, tan cerca' (2026), cuatro imágenes digitales sobre aluminio (115 x 115 cm). Un homenaje a exploradores, científicos y creadores que convierte el túnel en camino y sentido de la vida.

También está presente 'Polvo de estrellas' (2026), una colección de cincuenta imágenes digitales que recuerdan que la materia de nuestros cuerpos conserva una historia cósmica.

Junto a ellas, 'Mira fuera y dentro' (2026), un vídeo monocanal en el que dos iris se transforman al incorporar aquello que contemplan: mirar no es solo recibir el mundo, sino entrar en relación con él.

'Historia natural' (2023) es una colección de varias piezas de cristal grabado con láser sobre base de luz LED: cuerpos femeninos suspendidos entre formas vegetales, microscópicas, neuronales y mecánicas.

Las piezas 'Quietas' y 'Marejada', un vídeo monocanal y una serie de dibujos respectivamente, versan sobre la ataraxia epicúrea que articula figuras femeninas a partir de las cuales se despliegan jardines y paisajes, y se imaginan ritmos alternativos a las leyes del desgaste.

La última de las piezas es 'Inmersión' (2019), una creación multimedia que es un tránsito de fuera adentro que diluye la frontera entre humanoides y entorno, en diálogo formal y conceptual con el mocárabe nazarí.

LA ARTISTA Y LA COMISARIA

Así, Marina Núñez representa en sus obras una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser humano. Las fronteras con el entorno se diluyen, las personas se convierten en paisajes, ecosistemas, una suma compleja de elementos diversos.

Entre sus últimas exposiciones individuales están las realizadas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (2021, Madrid), el Museo Lázaro Galdiano (2023, Madrid) y el Museo Nacional de Antropología (2025, Madrid).

Por su parte, Isabel Durán es historiadora del arte, comisaria de exposiciones y especialista en educación a través del arte. Como historiadora investiga el arte de otros momentos y culturas para ver en qué medida está presente en el que se produce actualmente. Sus comisariados siempre refuerzan el sentido del compromiso de la acción artística como fuerza real de transformación de la sociedad. El plano formativo está en el centro de sus actividades profesionales.

Ha trabajado en el MoMA, DIA Center for the Arts, dirigido el departamento de educación en el CGAC y en el MACUF. Ha comisariado exposiciones en el IVAM, Museo Nacional de Antropología, Alcalá 31, entre otros lugares.