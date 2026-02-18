Facu Díaz presenta su espectáculo 'Esto no es Culpa de Nadie' el 14 de marzo en el López de Ayala de Badajoz

Fotografías Espectáculo 'Esto No Es Culpa De Nadie' Facu Díaz/14 De Marzo Teatro López De Ayala - TEATRO LÓPEZ DE AYALA

BADAJOZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El monologuista uruguayo Facu Díaz ofrece el sábado 14 de marzo a las 21,00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz su espectáculo 'Esto no es Culpa de Nadie', una experiencia cargada de humor y sátira en la que el humorista analiza de manera crítica y sarcástica la situación del mundo actual, con especial énfasis en la realidad política.

Nacido en Montevideo (Uruguay) en 1993, el presentador, 'streamer' y humorista comenzó su andadura en televisión en el programa 'Tuerka News' de 'La Tuerka', emitido en 'Público TV', donde se dio a conocer. Más tarde, dirigió junto a Miguel Maldonado, el programa teatral 'No te metas en política', emitido en directo a través de la plataforma YouTube y que llegó a alcanzar los 21 millones de visualizaciones.

Debido al éxito del programa, la cadena La Sexta les fichó para tener una sección homónima en 'Al Rojo Vivo', donde hacían un repaso de la actualidad política y social del país desde un punto de vista humorístico.

También colaboró en el programa 'Late Motiv', dirigido por Andreu Buenafuente. Actualmente, cada mañana emite su programa 'Buenos días in the morning' través de YouTube y Twitch, donde suma más de 100.000 suscriptores. Además, codirige junto a Miguel Maldonado el pódcast 'Quieto todo el mundo', según indica en nota de prensa el Teatro López de Ayala, que ha señalado que las entradas tienen un precio único de 18 euros.