FAES celebra el Campus FAES 2026, América Latina en transformación

Programa Fundación Faes - Cedida

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS)

La Fundación FAES celebrará del 23 al 25 de septiembre en Madrid una nueva edición de su Campus FAES, bajo el título América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea. El encuentro reunirá a responsables políticos, académicos, analistas y representantes del mundo empresarial para estudiar los cambios que atraviesa la región y sus implicaciones para España y la Unión Europea. El Campus será inaugurado por el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, y será clausurado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Este año, el Campus se celebrará en la Fundación Ortega-Marañón y también podrá seguirse en directo desde la web de FAES.

Durante tres jornadas, se abordarán temas como la reconfiguración de los sistemas políticos latinoamericanos, la polarización ideológica, el auge de los liderazgos personalistas y las tensiones institucionales que afectan a la estabilidad democrática y a la capacidad de gobernanza. También analizará el posicionamiento de América Latina ante la competencia entre Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia.

MIÉRCOLES 23 | POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA

El Campus comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 11:00 horas con la intervención inaugural de José María Aznar. A continuación, la mesa redonda Reconfiguración política en América Latina: polarización, liderazgo y gobernabilidad analizará las transformaciones recientes de los sistemas políticos latinoamericanos y sus consecuencias para la estabilidad institucional y el diálogo entre la Unión Europea y América Latina. Moderada por la profesora de RRII y miembro del patronato FAES, Mira Milosevich, contará con Carmen Cervantes, presidenta de Nuevos Españoles y secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PP; Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la UCM, y Miguel Ángel Cortés, exsecretario de Estado de Cultura.

Por la tarde, a las 16:30 horas la sesión América Latina en la competencia geopolítica global: entre autonomía y alineamientos estudiará las estrategias de los países de la región ante Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. La mesa será moderada por el director de la Fundación FAES y presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos y reunirá a Rogelio Núñez Castellano, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano; Bertrand de la Grange, jefe de redacción del diario independiente cubano 14ymedio, y Gabriel Mato, eurodiputado.

JUEVES 24 | ECONOMÍA, ENERGÍA Y ESTADO DE DERECHO

La segunda jornada estará dedicada a los desafíos económicos y al fortalecimiento institucional. A las 10:00 horas, la sesión Energía y recursos naturales: América Latina como pieza clave de la transición energética global reunirá a Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola y Antonio de la Torre, director de Estrategia Corporativa de Repsol, moderados por Miguel Marín, director de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES, para debatir sobre el valor estratégico de la región, la competencia internacional por los minerales críticos y el papel de España como puente energético entre Europa e Iberoamérica.

A continuación, Isabel Benjumea, eurodiputada; Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, y Andrés Pereda, director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España, participarán en la mesa La estrategia europea de recuperación: lecciones para América Latina, moderada por Carlos Segovia, subdirector y corresponsal económico de El Mundo y que analizará el impacto de los fondos Next Generation y los posibles aprendizajes para las políticas de crecimiento latinoamericanas.

La jornada concluirá con una sesión sobre el Estado de derecho como pilar de la democracia liberal en Europa e Iberoamérica en la que participarán Javier Zarzalejos, Nuria González, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, y Cristian Pizarro Allard, exeditor del diario El Mercurio de Chile y adjunto al director de El Debate, moderados por Javier Redondo, periodista y doctor en Derecho Constitucional.

VIERNES 25 | ESPAÑA, HISPANOAMÉRICA Y CLAUSURA

El viernes 25, a las 10.30 horas, Vicente de la Quintana, coordinador de la Fundación FAES, Jon Juaristi, catedrático de filología española y escritor y Jordi Canal, profesor-investigador en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, conversarán sobre España e Hispanoamérica: narrativas nacionales, encuentros y desencuentros. La sesión analizará las relaciones históricas, culturales y políticas entre ambos espacios y sus efectos sobre la memoria, la identidad y los discursos contemporáneos.

A las 12:00 horas, la sesión de clausura contará con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, precedida por unas palabras de José María Aznar y Javier Zarzalejos. El acto pondrá fin a tres jornadas de reflexión y debate sobre las transformaciones que atraviesa América Latina y sus implicaciones políticas, económicas y estratégicas para España y la Unión Europea.