La Familia Real inicia su agenda en el Principado con su asistencia al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, acompañados de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han presidido este jueves en Oviedo el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias. El concierto, que en esta edición se titula 'Brahms y Dvorák. Grandes maestros del siglo XIX', dio comienzo poco después de las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, nada más llegar la Familia Real al Auditorio.

La Familia Real ha posado a su llegada al Auditorio junto a las principales autoridades de la comunidad autónoma, con el presidente del Principado, Adrián Barbón; la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Todos ellos han estado acompañados por la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández.

La Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias han sido los encargados de interpretar el programa de un concierto que, como viene siendo habitual, es el preludio a la ceremonia de entrega de los galardones en el marco de la Semana de los Premios.

Este es el primer acto de la Familia Real en Oviedo con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, que se entregarán este viernes en la ceremonia en el Teatro Campoamor a partir de las 18.30 horas.

Previamente, por la mañana, los reyes, la princesa y la infanta, participarán en la Audiencia a los estudiantes galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo y los galardonados con las Medallas de Asturias, e Hijos predilectos y adoptivos 2025. También habrá audiencia con los miembros de los jurados de los Premios, así como con los galardonados de esta edición.

