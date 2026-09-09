El fenómeno teatral de sátira política más taquillero de Colombia llega por fin a España

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comediante, escritor y youtuber colombiano Daniel Samper Ospina, presentará por primera vez su exitoso espectáculo “Noticias de Circombia”, en Barcelona, Valencia y Madrid durante este mes.

Después de recorrer Colombia y superar los 100.000 espectadores con sus espectáculos teatrales, el humorista cruza el Atlántico con Noticias de Circombia, una oportunidad para ponerse al día con la actualidad colombiana, reconocer sus códigos más insólitos y volver a mirar el país desde la distancia y desde el humor. La gira llegará a Barcelona el 15 de septiembre, Valencia el 16 y Madrid el 27, con funciones a las 20:30.

La actualidad colombiana también viaja Quienes viven fuera de Colombia suelen ver con nostalgia lo que ocurre en el país: leen las noticias, hablan con sus familias y comentan desde la distancia cada nuevo episodio de la actualidad nacional. Sin embargo, entre tantos titulares, polémicas y personajes, no siempre es fácil seguirle el ritmo a una realidad que a menudo parece una comedia.

De ese vínculo cotidiano con el país nace Noticias de Circombia, una obra que propone un recorrido por los episodios más delirantes de la actualidad nacional y convierte en material escénico los gobiernos recientes, los titulares de los periódicos, las noticias judiciales, los escándalos políticos, los acontecimientos deportivos y esas historias que difícilmente podrían ocurrir en otro lugar.

Para los colombianos radicados en España, el espectáculo funciona como un informativo sin solemnidad en el que las noticias sirven para recordar personajes, expresiones, discusiones y situaciones que siguen resultando familiares, incluso después de varios años lejos de casa.

Es por ello que esta puesta en escena es una forma de volver a encontrarse con esa Colombia familiar: la de los personajes, la música, las polémicas, la gastronomía y los titulares que siguen dando de qué hablar a este lado del Atlántico.

Durante dos horas, el público podrá regresar al país sin pasaporte, sin controles migratorios y, por fortuna, sin tener que discutir por el peso de la maleta.

La primera gira europea de Daniel Samper Ospina La llegada de Noticias de Circombia marca la primera presentación en Europa, además de España, el comediante se presentará en París el jueves 17 de septiembre, en Londres el domingo 20 y en Frankfurt el Martes 22.

Sus anteriores obras “Mi Puta Obra”, “Con P de Polombia”, “Circombia” y “El Petroverso”, recibieron el Tiquete de Oro por sus resultados de asistencia. En conjunto, sus espectáculos teatrales han superado los 100.000 espectadores.

Tras convertir la política, los medios y los episodios más desconcertantes de la vida nacional en materia de comedia, Samper Ospina dirige ahora la mirada hacia quienes observan Colombia desde fuera, siguen pendientes de lo que ocurre y conservan intacta la capacidad de reconocer y padecer sus particularidades.