La actriz María Gandiaga de la película 'Ruega por nosotras' posa en el Paseo de la Ría de Huelva en el marco del festival de cine. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Gandiaga ha presentado este viernes 'Ruega por nosotras', la película de Daniel Monzón que compite en la Sección Acento de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. En esta película la amistad se convierte en un apoyo para sobrevivir a un brutal régimen disciplinario.

Ambientada en 1974, durante los últimos meses de la dictadura franquista, la historia sigue a Ana, una joven rebelde de diecinueve años perteneciente a una familia acomodada de Barcelona. Después de que se escape una noche para asistir a un concierto callejero, su padre decide trasladarla a Madrid e internarla en un reformatorio.

El centro formaba parte del Patronato de Protección a la Mujer, una institución real de la época dedicada a reeducar a las jóvenes consideradas descarriadas. Sometida a una dura disciplina, Ana tratará de sobrevivir buscando el apoyo de otras chicas. Su amistad con Sole, una compañera de vitalidad contagiosa, será lo que la mantenga a flote.

Durante la presentación ante los medios, María Gandiaga ha destacado la necesidad de dar a conocer esta historia. "Hay que contar y ser consciente de todo lo que sucedió, porque el Patronato es todavía muy reciente", ha dicho la intérprete ha explicado que desconocía la existencia de esta institución antes de incorporarse al proyecto y que acercarse a lo ocurrido fue una de las partes más difíciles de la preparación.

"No tenía ningún tipo de conocimiento sobre el Patronato y la fase de estudio fue muy dura. Sentí miedo, pánico. No quiero que vuelva a suceder", ha expresado. Ese aprendizaje marcó también un rodaje exigente por la crudeza de las situaciones que debían interpretar, con jornadas en las que resultaba difícil desprenderse de lo vivido en la ficción.

La joven actriz sevillana ha destacado, al mismo tiempo, la confianza de Daniel Monzón y la libertad que concedió a las intérpretes para construir sus personajes. "Daniel confió muchísimo en nosotras y nos dejaba proponer ideas, teníamos libertad para fluir".

Gandiaga ha definido la experiencia como una oportunidad de aprendizaje. "Aprendí mucho de mis compañeras, es mi primer gran proyecto". La buena relación entre las actrices convivía con la dureza de sus encuentros ante la cámara y, según ha explicado, dentro de la ficción llegaba a sentir verdadero miedo ante la posibilidad de que su personaje recibiera un golpe, una sensación que da cuenta de la intensidad con la que afrontó el trabajo.

También ha compartido la emoción que le han transmitido los espectadores después de ver la película. "La gente me dio las gracias. Se me encoge el corazón de pensarlo, pero me dieron las gracias por contar esta historia".

La actriz espera que ese encuentro con el público contribuya a reclamar "verdad, justicia y reparación" para las mujeres que sufrieron la represión del patronato. 'Ruega por nosotras' llega a la Sección Acento del certamen onubense tras haber sido seleccionada en el Festival de San Sebastián.