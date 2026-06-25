El Festival de Cine y el Puerto de Huelva refuerzan su alianza para la edición 52 del certamen

Festival de Huelva en el Paseo de la Ría. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y la Autoridad Portuaria de Huelva han renovado un año más su acuerdo de colaboración, consolidando una alianza estratégica que refuerza la vinculación entre el principal acontecimiento cultural de la ciudad y uno de sus espacios más emblemáticos y representativos: el Paseo de la Ría.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, gracias a este acuerdo, ambas instituciones continúan trabajando de manera conjunta para proyectar la imagen de Huelva como "punto de encuentro entre la cultura, el cine y el mar", fortaleciendo además la presencia del entorno portuario en algunas de las acciones más destacadas del certamen.

La renovación de esta colaboración permitirá que el Paseo de la Ría cobre "aún más protagonismo" en la 52 edición del Festival de Huelva, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre. Tradicionalmente, este enclave privilegiado junto al Muelle del Tinto ha servido como escenario para las fotografías oficiales de los grandes homenajeados del certamen, entre ellos los galardonados con el Premio Ciudad de Huelva y los Premios Luz.

En esta próxima edición, el espacio ampliará su presencia en la narrativa visual del festival al convertirse también en el escenario elegido para las fotografías oficiales de los equipos artísticos y técnicos de los largometrajes que participen en las secciones competitivas.

De este modo, una de las imágenes "más reconocibles de la ciudad" y de su transformación urbana se integrará "aún más" en la identidad visual del certamen, proyectándose a través de las producciones iberoamericanas que cada año sitúan a Huelva en el mapa cinematográfico internacional.

El Paseo de la Ría, símbolo de la apertura de la ciudad hacia su frente marítimo y lugar de encuentro para miles de onubenses y visitantes, se consolida así como "un espacio de referencia para el Festival, un escenario donde confluyen la cultura, la creación y el paisaje".

La alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que "la renovación de este acuerdo vuelve a poner de manifiesto la estrecha colaboración existente entre instituciones comprometidas con el desarrollo cultural y social de nuestra ciudad".

"El Paseo de la Ría se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la nueva Huelva y queremos que esa imagen siga viajando de la mano del Festival a través de los profesionales y las películas que nos visitan cada año. La implicación de la Autoridad Portuaria es fundamental para seguir creciendo y para continuar fortaleciendo la conexión entre el Festival y la ciudad", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha señalado que "desde el Puerto de Huelva, en la apuesta por acercar la ría a la ciudad, agradecen al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano su iniciativa de promover el Paseo de la Ría, como un espacio más del certamen, además de convertirlo en cine de verano y así contribuir a su dinamización como espacio abierto al ocio, la cultura y el deporte para el disfrute de la ciudad".

CINE CLUB EDICIÓN VERANO

La colaboración entre ambas entidades se materializa también este verano con una nueva edición del Cine Club Edición Verano, patrocinada por la Autoridad Portuaria de Huelva y organizada por el Festival de Huelva. El ciclo volverá a convertir el Paseo de la Ría en un espacio de encuentro para el cine y la ciudadanía, ofreciendo dos sesiones dirigidas al público familiar.

La programación arrancará el próximo 14 de julio con la proyección del cortometraje 'La primavera siempre vuelve', de Alicia Núñez Puerto, y del largometraje de animación 'Robotia', dirigido por Diego Cagide y Diego Lucero. Una semana después, el 21 de julio, será el turno del cortometraje 'Estela', de Manuel Sicilia, y de la película de animación 'Hanna y los monstruos', dirigida por Lorena Ares. Ambas sesiones comenzarán a las 21.00 horas en el Paseo de la Ría.

Con esta programación estival y con el refuerzo de la presencia del entorno portuario en la próxima edición del certamen, el Festival de Huelva y la Autoridad Portuaria continúan afianzando una colaboración que trasciende el patrocinio para convertirse en una apuesta compartida por la cultura, la proyección exterior de la ciudad y la puesta en valor de uno de los espacios más singulares de Huelva, convertido ya en un icono inseparable de la imagen del Festival de Cine Iberoamericano.