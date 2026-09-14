El Festival de Teatro de Badajoz aúna propuestas sin texto con monólogos o danza contemporánea

Presentación del Festival Internacional de Teatro de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 49º Festival Internacional de Teatro de Badajoz se celebra del 10 al 23 de octubre con un total de 13 obras de compañías de España, Portugal y Uruguay que aúnan tanto propuestas sin texto, como monólogos o danza contemporánea, todas ellas marcadas por la innovación, el compromiso artístico y la diversidad de lenguajes escénicos.

Respecto a las temáticas, estos 13 espectáculos conforman una programación que habla del ser humano y del mundo y en concreto de la identidad, las relaciones, el miedo, la soledad, el amor, las decisiones, el paso del tiempo, la libertad o la esperanza. También está presente la actualidad a través del machismo, la violencia, el poder o la crisis climática, todo ello con distintos lenguajes y registros que van desde el drama, a la tragicomedia o el humor, junto a teatro físico, visual, de objeto, de títeres, danza contemporánea o varias propuestas sin texto.

La inauguración corre a cargo de la portuguesa Quorum Dance Company, que presenta 'Hashtag#free' el 10 de octubre, y continúa el día 11 con 'Caos' de Teatre de L'Abast, el 12 con Manual' de la Compañía Coriolis de Uruguay, el día 13 con 'A la fresca' de Anna Confetti, el 14 con 'No estoy de frente' de María Paz Sayago, y el 15 de 'Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá' de Las ignífugas.

El día 16 es el turno de 'El funeral' de Teatro de las Esquinas y Teatro Che y Moche, el 17 de 'El rey se muere' de Eugéne Ionesco y la compañía Atalaya, y el 18 del teatro de títeres 'Camuñas' de Katua & Galea Teatro, para concluir el día 20 con 'Rinoceronte' de Eugéne Ionesco y de la mano de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Extremadura, el 21 con 'Dysphoria', escrita y dirigida por María Goiricelaya para Histrión Teatro; el 22 con 'Halley' de los navarros Led Silhouette, y el 23 con 'Color' de Animasur.

Todas las representaciones serán en el Teatro López de Ayala con un precio de la entrada de 15 euros la general con descuentos para las personas con carnet joven, pensionistas, desempleados o profesionales del sector, además del abono para las 13 funciones de 85 euros, que incluye el catálogo oficial del festival y permite participar en la votación del Premio del Público. La obra 'Camuñas' dispone de una entrada infantil especial de 6 euros.

Las actividades paralelas incluyen la presentación de la Asociación de Profesionales de Danza en Extremadura (Apedex), el sábado 10 en el cafetín del López de Ayala; un workshop de repertorio con 'Hashtag#free' el domingo 11 en el Cedam; un taller infantil de teatro de sombras de Katua y Galea el sábado 17 en la sede de Fundación Caja Badajoz en la calle Montesinos; y las III Jornadas de la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (Uapex) el domingo 18 en el cafetín del López.

La directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart) Amparo Jiménez; el director artístico del festival, Eugenio Amaya, y la directora del Teatro López de Ayala, Paloma Morcillo, han presentado junto a representantes de la ESAD o Uapex esta nueva edición, que vuelve a incorporar el Premio del Público, con el que invita a los abonados a participar en esta votación que reconoce la obra más valorada por los espectadores entre los que, a su vez, se sorteará un abono para dos personas para la próxima edición.

POTENCIA, FUERZA Y CALIDAD

Paloma Morcillo ha destacado en su intervención que se trata de 13 espectáculos "potentes" con "mucha fuerza, con mucho colorido y también con mucha diversidad", con los que se hace un "guiño" a la danza contemporánea, junto al teatro físico, visual, de títeres o nuevos lenguajes escénicos con compañías de España y de Portugal y una de Uruguay como un "puente" de las artes escénicas.

De este modo, ha resaltado, Badajoz se convierte en un punto de encuentro de la creación contemporánea escénica, de la mano de una programación elaborada con trabajo, conocimiento, búsqueda, descubrimiento y criterio artístico, con la que intentan traer las "mejores" obras del panorama nacional para un festival definido por la "calidad" tanto artística, como interpretativa o de las propias propuestas, además de la diversidad de los lenguajes.

"Es una edición que transita entre la emoción y el humor a la denuncia, de la danza al teatro visual, y desde los grandes textos también a los nuevos lenguajes", ha apuntado, para citar también tanto formatos más pequeños o íntimos como los grandes conflictos de la sociedad, y destacar igualmente la apuesta del Teatro López de Ayala desde hace tres años por incluir espectáculos de danza, y la participación de la ESAD, Uapex y Apedex.

A su vez, Eugenio Amaya ha puesto en valor que todos los espectáculos son un "plato fuerte", al contar con "rigor" en su ejecución, compromiso con los temas que tratan en su diversidad de género y un "estímulo" a la imaginación de los espectadores y los profesionales y aficionados a las artes escénicas de la región para que sirva de "punto de partida de inspiración".

ARTES ESCÉNICAS, ESPACIO DE ENCUENTRO

Por último, Amparo Jiménez ha señalado por su parte que este festival reafirma su compromiso con las artes escénicas, el teatro, la creación y la cultura en Extremadura, y que desde el Cemart entienden las primeras como un lugar de encuentro y un espacio donde artistas y espectadores pueden compartir emociones, hacerse preguntas, descubrir nuevas miradas "y, durante unos instantes, dejarse llevar por la magia de una historia, de un movimiento o de una palabra".

Por eso, cada nueva programación es una oportunidad para cuidar, acompañar y poner en valor a nuestros creadores y también para abrir nuestras puertas a artistas y compañías de otros lugares que contribuyen a enriquecer nuestro tejido cultural, ha expueto, junto con que la danza contemporánea, el teatro y la creación de los jóvenes intérpretes "dialogan" en una programación que pretende acercar al público propuestas de calidad, diversas y comprometidas con nuestro tiempo, como 'Rinoceronte', dirigida y adaptada por Carmen M. Galarza.

Una obra que, como ha explicado, permitirá acompañar a los jóvenes intérpretes en un momento "tan importante" como el final de su formación, puesto que forma parte del taller de fin de estudios de la especialidad de interpretación del curso 2025-2026, y de la mano de esta fábula dramática sobre el conformismo, la pérdida de identidad y la dificultad de mantener una mirada crítica cuando la uniformidad y la fuerza de la mayoría parecen imponerse.