El Festival de Teatro Vegas Bajas de Puebla de la Calzada ofrecerá 12 espectáculos de compañías de España y Argentina

Presentación del 45º Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas de Puebla de la Calzada - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Doce compañías tanto de España como Argentina representarán otras tantas obras en 14 representaciones del 2 al 25 de octubre en el 45º Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas de la localidad pacense de Puebla de la Calzada, que se completa con la campaña escolar o la programación Off con talleres como dos intensivos de interpretación a cámara.

Organizado por las asociaciones culturales teatrales Carazo y Jarancio, con la colaboración de Adecom Lácara, el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, la primera de las obras es 'El verdugo' de El Espejo Negro Málaga el viernes 2 de octubre, seguida el sábado 3 de 'Noche' de Micomicón Teatro de Madrid y el domingo 4 'La hoguera de las maravillas' de Producciones Viridiana de Huesca.

El viernes 9 es el turno de 'Vierdingo' de la Compañía Esteban Garrido de Sevilla, el sábado 10 de 'Si alguna vez hubo un nosotros' de La Gran Belleza Producciones de Madrid, el domingo 11 'A la fresca' de Los Despiertos de Madrid, el viernes 16 de 'Casa-miento (Bodas sin sangre)' de La Belloch Teatro de Madrid, el sábado 17 de 'Las plañideras' de La Coracha Teatro de Málaga, y el domingo 18 de 'Saturnos y Medeas' de Artextrema Producciones de Llerena.

Finalmente, el 23 de octubre se representa 'Y fuimos héroes' de Karlik Danza Teatro de Casar de Cáceres, el sábado 24 'Atra Bilis' de La Estampa Teatro de Extremadura, Sótano B de Cantabria e Hilo Producciones de Asturias, y el domingo 25 'Perdón' de Sutottos de Argentina.

La campaña escolar ha programado para los días 9 y 23 'Verdingo' e 'Y fuimos héroes', respectivamente, como se ha destacado en la presentación a cargo del diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas; el vicepresidente de la diputación y alcalde de Puebla de la Calzada, Juan María Delfa; y la representante de la Junta, Paloma Morcillo.

También han estado presentes el director del festival, Teodoro Gracia, y la escritora y representante de La Estampa Teatro, Concha Rodríguez, quien ha definido esta cita con el teatro como una casa "templada y caliente" que trata "muy bien" a la gente del teatro y en la que presentan un montaje de una obra que es un "exitazo" como 'Atra Bilis', hasta ahora a cargo de hombres y en esta ocasión representado por primera vez de una forma realista y protagonizado por cuatro mujeres de "cierta" edad.

Previamente, Teodoro Gracia ha desgranado la programación principal del festival entre teatro contemporáneo, humor, danza, reflexión o emoción, y ha destacado que ya se han agotado los bonos hasta la fila 14 de un total de 19 y que tienen un precio de 50 euros, mientras que las entradas diarias cuestan 5 euros en el marco de una cita que permite que Puebla de la Calzada sea en octubre un punto de encuentro en el que disfrutar del "buen" teatro y que ha sabido crecer en estos años sin perder su esencia y manteniendo su compromiso con la calidad, las compañías y el público.

TEATRO, ESPÍRITU CRÍTICO Y ÉXITO

Por su parte, Ricardo Cabezas ha puesto en valor la actividad cultural de Puebla de la Calzada y ha señalado que eso hace que sus vecinos tengan la "suerte" de poder disfrutar de esta programación "espectacular" de esta 45º edición, a la par que pueden cultivar su espíritu crítico y una manera de pensar diferente y ver, dentro de las distintas representaciones teatrales, los mensajes que se trasladan en cada obra, de manera que ha felicitado a todos los que hacen posible que sea uno de los festivales más importantes del país y el hecho de que se desarrolle en un entorno rural.

También ha destacado del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas que convoca a los aficionados a la escena a una cita con las mejores producciones del país, incluyendo también extremeñas, y que así se lleva consiguiendo desde hace 45 años con esta convocatoria de "éxito", de vocación pública y de gestión cultural "de primer nivel", por lo que en la provincia se cuenta con un referente "claro" del panorama cultural, de "gran" calidad y a precios "muy asequibles". Ante ello, ha recordado que el Observatorio de la Cultura lo sitúa en estos últimos años entre los mejores eventos de la región.

A su vez, Juan María Delfa ha valorado que se trata de uno de los festivales de teatro más importantes de la región, cuyo "éxito" es "palpable" por la calidad del evento y por ser un reflejo de "buena" gestión, tras lo que ha destacado que en Puebla de la Calzada el teatro no solo se ve, sino que "se vive, se estudia y se respira" y ha rememorado que la localidad cuenta con varios festivales propios, una Escuela municipal de teatro, un instituto con clases de artes escénicas, una compañía profesional y cuatro grupos amateur.

Del 45º Festival, ha citado a los organizadores y a los colaboradores, incluidos los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro que forman parte del 'staff', y ha subrayado asimismo que ha recibido varios premios a nivel nacional y que ofrece un "excelente" programa junto a la programación Off con talleres o exposiciones entre septiembre y octubre además de su antesala que, durante el mes de septiembre y como la anterior, lleva la actividad escénica a distintos municipios de la comarca.

Paloma Morcillo ha señalado por su parte que la Junta considera los festivales de teatro y en concreto éste por su importancia como una iniciativa unida en un mismo objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía, a la par que fortalece el panorama y el tejido cultural y social y hace del teatro un elemento de encuentro, participación y desarrollo para la región.

También ha reconocido que no es fácil crear durante 45 años esta cita con una programación de esta calidad y ha renovado el compromiso del Ejecutivo regional con este tipo de proyectos que enriquecen la vida cultural.