La formación portuguesa Kodu Percussion Group abre el XVIII Ciclo de Música Actual de Badajoz este viernes en el Meiac

Kodu Percussion Group. - CICLO DE MÚSICA ACTUAL

BADAJOZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La formación portuguesa especializada en música contemporánea Kodu Percussion Group abrirá el XVIII Ciclo de Música Actual de Badajoz este viernes, día 23, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), a las 20,00 horas.

El conjunto estrenará en España cinco obras de Vasco Mendonça, Luís Tinoco, François Tashdjian, Pedro Lima y Andrea Venet en una actuación con entrada es libre hasta completar el aforo.

El Ciclo de Música Actual está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz, en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB.

Este grupo fue fundado en 2021 por tres percusionistas vinculados al Instituto Politécnico de Castelo Branco, Francisco Guerreiro, Ismael Gouveia y Jaime Pereira, unidos por un "fuerte compromiso artístico y por una visión común" sobre la creación musical contemporánea.

Kodu Percussion Group explora una "amplia diversidad de timbres, ideas y sonoridades", trabaja con diferentes instrumentos de la familia de la percusión y adapta sus formaciones en función de cada proyecto artístico.

"Su práctica se basa en un enfoque riguroso, flexible y siempre orientado hacia la música como espacio de descubrimiento y diálogo", ha informado el Ciclo de Música Actual de Badajoz en nota de prensa.

En su labor de promoción de la música contemporánea presta una especial atención a la creación portuguesa, desarrollando un trabajo cercano con los propios compositores, incluyendo el encargo de nuevas obras, y también busca la descentralización cultural, al llevar la música a contextos y territorios más periféricos de Portugal.

En 2025 ganó el Segundo Premio en el Concurso Nacional de Interpretación Contemporánea, organizado por GMC Síntese y el Premio a Jóvenes Músicos 2025 en la categoría de Música de Cámara - nivel superior. Con anterioridad obtuvo el Segundo Premio Ex-Aequo en el Concurso Internacional 'Antón García Abril'.

Este es el primer concierto de los nueve que ofrecerá el XVIII Ciclo de Música Actual de Badajoz hasta el 7 de abril de 2027. Su programación incluye además seis estrenos absolutos y diversas actividades didácticas como talleres y encuentros con intérpretes y creadores en diferentes localidades extremeñas y de Portugal.