Formato Educativo lanza en Argentina un programa de becas

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS)

La convocatoria permite acceder a programas de maestría internacional desde 900 euros y contempla modalidades 100% online y semipresencial.

Formato Educativo Escuela de Negocios ha puesto en marcha una nueva convocatoria de becas dirigida a la comunidad argentina, con ayudas de hasta el 77% sobre el precio oficial de sus programas de maestría, con el objetivo de facilitar el acceso a formación superior internacional y contribuir al desarrollo profesional y la empleabilidad.

La convocatoria establece dos modalidades. En la opción 100% online, los candidatos seleccionados podrán acceder a una beca del 77%, reduciendo el precio oficial del programa de 3.850 € a 900 €. Para quienes opten por la modalidad semipresencial, se contempla una beca del 51%, con un precio final de 1.900 €, combinando la formación virtual con una experiencia presencial en Madrid.

Formación internacional y triple reconocimiento

Los programas de Formato Educativo están orientados a profesionales que buscan especializarse, actualizar sus competencias y reforzar su perfil en un mercado laboral cada vez más global y competitivo. La propuesta académica cuenta con triple reconocimiento, título universitario de máster de formación permanente, expedido por EUNEIZ – European University Gasteiz, título propio de máster executive, expedido por Formato Educativo Escuela de Negocios y reconocimiento específico otorgado por Harvard Business Impact.

Este enfoque académico ha situado a Formato Educativo entre las Escuela TOP del Ranking Forbes, consolidando la proyección internacional de su modelo formativo.

El modelo permite compatibilizar los estudios con la actividad profesional y ofrece acompañamiento académico, tutorización a distancia, materiales formativos y seguimiento del Proyecto Internacional de Máster durante el desarrollo del programa. Con esta iniciativa, Formato Educativo busca acercar una formación de alto nivel a profesionales que quieran dar un nuevo impulso a su carrera, adquirir competencias especializadas y ampliar sus oportunidades profesionales.

La convocatoria dispone de un número limitado de plazas becadas, cuya concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos de admisión y a la disponibilidad existente en cada programa. Las personas interesadas ya pueden consultar toda la información, conocer las condiciones de la convocatoria y solicitar su beca a través del siguiente enlace:

https://www.argentina.gob.ar/capital-humano/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/becas-de-la-escuela-de-negocios

O bien a través de:

Inscripciones beca Argentina - Formato Educativo

Sobre Formato Educativo

Formato Educativo es una institución internacional especializada en formación de posgrado y educación ejecutiva, con 25 años de trayectoria y presencia internacional. Su oferta académica comprende programas de maestría en diferentes áreas de conocimiento, desarrollados mediante un modelo flexible orientado a profesionales y directivos.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha apostado por una formación conectada con la realidad empresarial, la internacionalización y el desarrollo de competencias que permitan a sus alumnos afrontar los nuevos retos del mercado laboral.