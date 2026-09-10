Publicado 10/09/2026 15:27

Formato Educativo lanza en Argentina un programa de becas

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS)

La convocatoria permite acceder a programas de maestría internacional desde 900  euros y contempla modalidades 100% online y semipresencial. 

Formato Educativo Escuela de Negocios ha puesto en marcha una  nueva convocatoria de becas dirigida a la comunidad argentina, con ayudas de hasta el 77%  sobre el precio oficial de sus programas de maestría, con el objetivo de facilitar el acceso a  formación superior internacional y contribuir al desarrollo profesional y la empleabilidad. 

La convocatoria establece dos modalidades. En la opción 100% online, los candidatos  seleccionados podrán acceder a una beca del 77%, reduciendo el precio oficial del programa de  3.850 € a 900 €. Para quienes opten por la modalidad semipresencial, se contempla una beca del  51%, con un precio final de 1.900 €, combinando la formación virtual con una experiencia  presencial en Madrid. 

Formación internacional y triple reconocimiento 

Los programas de Formato Educativo están orientados a profesionales que buscan  especializarse, actualizar sus competencias y reforzar su perfil en un mercado laboral cada vez  más global y competitivo. La propuesta académica cuenta con triple reconocimiento, título  universitario de máster de formación permanente, expedido por EUNEIZ – European University  Gasteiz, título propio de máster executive, expedido por Formato Educativo Escuela de  Negocios y reconocimiento específico otorgado por Harvard Business Impact. 

Este enfoque académico ha situado a Formato Educativo entre las Escuela TOP del Ranking  Forbes, consolidando la proyección internacional de su modelo formativo.

El modelo permite compatibilizar los estudios con la actividad profesional y ofrece  acompañamiento académico, tutorización a distancia, materiales formativos y seguimiento del  Proyecto Internacional de Máster durante el desarrollo del programa. Con esta iniciativa,  Formato Educativo busca acercar una formación de alto nivel a profesionales que quieran dar un  nuevo impulso a su carrera, adquirir competencias especializadas y ampliar sus oportunidades  profesionales. 

La convocatoria dispone de un número limitado de plazas becadas, cuya concesión estará sujeta  al cumplimiento de los requisitos de admisión y a la disponibilidad existente en cada programa. Las personas interesadas ya pueden consultar toda la información, conocer las condiciones de la  convocatoria y solicitar su beca a través del siguiente enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/capital-humano/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/becas-de-la-escuela-de-negocios 

O bien a través de: 

Inscripciones beca Argentina - Formato Educativo 

Sobre Formato Educativo 

Formato Educativo es una institución internacional especializada en formación de posgrado y  educación ejecutiva, con 25 años de trayectoria y presencia internacional. Su oferta académica  comprende programas de maestría en diferentes áreas de conocimiento, desarrollados mediante  un modelo flexible orientado a profesionales y directivos. 

A lo largo de su trayectoria, la institución ha apostado por una formación conectada con la  realidad empresarial, la internacionalización y el desarrollo de competencias que permitan a sus  alumnos afrontar los nuevos retos del mercado laboral.

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