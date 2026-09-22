Fortaleza, Brasil, más cerca de Madrid

Fortaleza, Brasil. - Cedida

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS)

Fortaleza, capital del estado de Ceará y uno de los principales destinos del nordeste de Brasil, está hoy más cerca de España. La conexión directa de Iberia desde Madrid, con tres vuelos semanales, abre una nueva puerta para descubrir una ciudad donde el Atlántico, la cultura, la gastronomía y la hospitalidad forman parte de la vida cotidiana.

Hay destinos que empiezan a descubrirse mucho antes de llegar. A veces, una nueva ruta aérea es suficiente para cambiar nuestra forma de mirar el mapa y acercarnos a lugares que hasta entonces parecían mucho más lejanos.

Fortaleza vive precisamente uno de esos momentos.

Desde enero de 2026, la capital cearense cuenta con conexión directa con Madrid a través de Iberia. La nueva ruta permite viajar desde España sin necesidad de hacer escala en São Paulo o Río de Janeiro y acerca al mercado europeo una de las ciudades más importantes del nordeste brasileño.

La operación se realiza con el Airbus A321XLR, uno de los modelos más modernos incorporados a la flota de Iberia, con cabinas Business y Economy. La llegada de Fortaleza forma parte de la ampliación de la presencia de la compañía española en Brasil, donde también opera vuelos a Recife, São Paulo y Río de Janeiro.

Para quien piensa en viajar, sin embargo, la noticia puede resumirse de una manera mucho más sencilla. Fortaleza está ahora a un vuelo directo de Madrid.

Una ciudad que mira al Atlántico

Fortaleza tiene una relación inseparable con el mar. El Atlántico forma parte de su paisaje, de su gastronomía y también de la manera de vivir la ciudad.

Caminar por el paseo marítimo al final de la tarde, probar los sabores de la cocina regional, descubrir la artesanía local o simplemente sentarse frente al océano forman parte de una experiencia que combina el ritmo de una gran capital con la vida al aire libre.

Praia de Iracema, la Avenida Beira-Mar, el Mercado Central y el Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura son algunos de los lugares que permiten descubrir una Fortaleza que va mucho más allá de la imagen tradicional de sol y playa.

La propia Praia de Iracema ocupa un lugar especial en la identidad cultural de la ciudad. Su nombre hace referencia a Iracema, la célebre protagonista de la novela del escritor cearense José de Alencar, una de las grandes figuras de la literatura brasileña.

Para el viajero europeo, uno de los atractivos de Fortaleza está precisamente en ese cambio de ritmo. Dejar atrás durante unos días la intensidad de una capital europea para encontrarse con la luz del nordeste de Brasil, el océano, las temperaturas agradables y una vida que se desarrolla en gran medida al aire libre.

Y cuando el mar tiene tanta presencia en un destino, elegir dónde alojarse también forma parte de la experiencia.

Despertar frente al mar en el Sonata de Iracema

En plena Avenida Beira-Mar, frente al Atlántico y en una de las zonas más conocidas de Fortaleza, se encuentra el Hotel Sonata de Iracema.

Con cerca de dos décadas de trayectoria, el establecimiento ha construido su identidad alrededor de la hospitalidad cearense, combinando comodidad, ubicación y una relación muy cercana con la ciudad.

Uno de sus grandes atractivos se descubre nada más entrar en la habitación. Las vistas al mar convierten el paisaje de Fortaleza en parte de la estancia. Abrir las cortinas por la mañana y encontrarse con el Atlántico es una de esas imágenes sencillas que terminan formando parte de los recuerdos de un viaje.

La ubicación permite además desplazarse con facilidad hacia algunos de los principales puntos culturales y turísticos de la capital. El Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, el Mercado Central, la propia Praia de Iracema y el paseo de la Avenida Beira-Mar se encuentran dentro de un entorno que permite al visitante comenzar a descubrir la ciudad prácticamente desde la puerta del hotel.

El Sonata recibe tanto al viajero que llega a Fortaleza por vacaciones como a quien visita la ciudad por motivos profesionales, algo especialmente relevante en una capital que también funciona como importante centro económico y empresarial del nordeste brasileño.

Descubrir Ceará también a través de la mesa

Viajar a Fortaleza significa también conocer Ceará a través de sus sabores.

Los productos del mar tienen una presencia natural en la gastronomía local, acompañados por frutas tropicales, ingredientes regionales y recetas que forman parte de la identidad culinaria del nordeste de Brasil.

En el Sonata de Iracema, la gastronomía se integra en esa propuesta de hospitalidad. El desayuno, con sabores y productos de la región, se convierte en uno de esos pequeños rituales que ayudan al visitante a comprender dónde está.

Para quien llega por primera vez desde Europa, probar nuevos sabores mientras contempla el mar puede ser también una primera introducción a la cultura cearense.

Porque la hospitalidad de un destino no se descubre únicamente en los grandes lugares turísticos. Muchas veces aparece en los pequeños detalles, en la mesa, en la forma de recibir y en esa sensación de sentirse acogido incluso estando a miles de kilómetros de casa.

Una puerta para descubrir Ceará

Fortaleza es también un excelente punto de partida para conocer el litoral cearense.

El estado cuenta con una extensa costa en la que se suceden playas, dunas, pueblos pesqueros y algunos de los paisajes más conocidos del nordeste de Brasil. Desde la capital es posible organizar diferentes recorridos y combinar unos días de vida urbana con experiencias junto al mar.

Esta diversidad permite construir el viaje de distintas maneras. Fortaleza puede ser el destino principal, el comienzo de una ruta por Ceará o simplemente el lugar desde el que descubrir con calma una región que conserva una identidad muy marcada.

Para el visitante internacional, esa combinación resulta especialmente atractiva. En un mismo viaje es posible disfrutar de cultura, gastronomía, playa, naturaleza y vida urbana sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Un nuevo puente entre Madrid y Fortaleza

La conexión directa de Iberia representa algo más que una facilidad para viajar. También establece un nuevo puente turístico, cultural y económico entre España y Ceará.

La compañía inició la ruta Madrid–Fortaleza el 19 de enero de 2026 con tres frecuencias semanales y alrededor de 30.000 plazas programadas para el primer semestre del año.

Para Ceará, la conexión con Madrid supone además acceder de manera más directa a uno de los principales centros de conexiones aéreas de Europa. Para el viajero que parte desde España, significa poder aterrizar directamente en el nordeste brasileño y comenzar allí su experiencia en el país.

La distancia sigue siendo atlántica, pero la percepción del viaje ha cambiado.

Fortaleza reúne muchos de los elementos que busca actualmente el viajero internacional: naturaleza, identidad, cultura, gastronomía, clima y una forma diferente de disfrutar del tiempo.

Frente al mar de Praia de Iracema, el Sonata refleja bien esa relación entre destino y hospitalidad. Un lugar desde el que contemplar el Atlántico, descubrir la ciudad y comenzar a entender el ritmo de Ceará.

Madrid y Fortaleza nunca habían estado tan cerca. Y quizás sea precisamente este el mejor momento para mirar hacia el nordeste de Brasil y descubrir una ciudad que ahora comienza, literalmente, a un vuelo directo de España.