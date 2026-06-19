Fundación Casa de México alberga 30 mil mariposas con "Nube Negra" de Carlos Amorales

"Nube Negra" - CEDIDA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Casa de México en España en su misión de mostrar las mejores expresiones artísticas de México presenta Nube negra, una de las instalaciones más emblemáticas del artista mexicano Carlos Amorales (Ciudad de México, 1970), figura clave del arte contemporáneo internacional.

La obra podrá visitarse de forma gratuita desde el 21 de mayo hasta el 13 de septiembre, reafirmando el compromiso de la fundación con la difusión del arte mexicano contemporáneo en España.

El proyecto tiene su origen en un pasaje de la novela Austerlitz (2001), de W. G. Sebald, el cual hace referencia a la descripción de Darwin sobre una bandada de mariposas tan densa que resultaba imposible encontrar un trozo de cielo vacío entre ellas. El texto describe también la fragilidad de las polillas las cuales, al extraviarse, se mantienen inmóviles, hasta exhalar el último aliento. Más adelante un soplo de aire las suelta y las echa a un rincón polvoriento.

Esas imágenes, situadas en el umbral entre lo poético y lo inquietante, resonaron profundamente en el artista Carlos Amorales. Poco antes de visitar a su abuela— quizás por última vez—, Amorales leyó este texto. Aquella noche, sin poder dormir, imaginó una visión persistente: alguna bóveda infestada por mariposas negras, como una nube saturada, viva y en expansión.

En Nube Negra, esa imagen cobra forma y habita el edificio de Fundación Casa de México en España. Treinta mil mariposas y polillas de trescientas diferentes especies de papel negro cortado con precisión se adhieren una por una cubriendo muros, techos y rincones. El resultado es una sensación de movimiento colectivo, efecto caótico y orgánico que transforma la arquitectura en un fenómeno natural imprevisible.

Nube Negra es una instalación de gran formato que transforma el espacio en una experiencia envolvente.

Carlos Amorales juega con la noción de belleza en una obra donde el protagonismo recae en la percepción del espectador, quien se enfrenta a la revisión de sus ideas preconcebidas a partir de una instalación donde la seducción y la repulsión forman parte de un todo alegórico de la mortalidad.

La simplicidad del material contrasta con la complejidad visual del conjunto, que adquiere una dimensión casi escultórica.

Uno de los aspectos más fascinantes de Nube Negra es su escala: la obra puede incluir hasta 30,000 mariposas individuales, cuya disposición varía en cada montaje. Este componente numérico no solo impacta visualmente, sino que también refuerza la noción de colectividad y multiplicidad, así como en la idea de acumulación y repetición como lenguaje visual. Nube Negra fue concebido en 2007 y se ha presentado en importantes instituciones culturales a nivel internacional. La obra forma parte de una investigación más amplia de Amorales en torno a sistemas de representación, archivos visuales y lenguajes simbólicos. Desde su creación en el 2007 la pieza se ha expuesto en numerosos recintos como el MUAC, MARCO, MALBA, Museo Tamayo, entre otros.

Con la presentación de Nube Negra, la Fundación Casa de México en España invita al público a sumergirse en una experiencia artística única que cuestiona la percepción del espacio, la naturaleza y lo colectivo.

Para más información sobre la obra y horario de visita y visitas guiadas, consultar en sitio web: www.casademexico.es