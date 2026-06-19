Fundación Casa de México como sede de PhotoEspaña presenta Espectros. Enigmas de la Mirada

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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Casa de México en España como sede oficial de PhotoEspaña, presenta la exposición "Espectros. Enigmas de la mirada", una exposición colectiva de siete fotógrafos contemporáneos.

El título de la exposición hace referencia a la fotografía como un espectro, es decir, como imágenes suplementarias de una realidad material existente que alguna vez estuvo delante de la cámara. Ver una fotografía implica ver aquello que fue y que ya no está.

Curada por Laura Gonzalez- Flores, presenta la obra de siete fotógrafos: Adriana Calatayud, Alinka Echeverría, Cannon Bernáldez, Humberto Ríos, Laura Cohen, Paola Dávila y Tomás Casademunt, que exploran la capacidad paralela del medio para imaginar lo que se ha visto. Más allá de la capacidad de describir y catalogar la realidad, las obras expuestas comprueban que la fotografía también puede utilizarse para desestabilizar lo visto.

La exposición presenta noventa y seis obras en diversos formatos y tamaños desde fotografía digital, cianotipia, estenopeico e impresión en plata sobre gelatina, en platino y piezografía.

El público podrá disfrutar de la exposición de forma libre y con entrada gratuita desde el 12 de junio hasta 13 de septiembre. Adicionalmente, con previo registro, los visitantes podrán dar recorridos guiados en los siguientes días y fechas:

Madrid 09 de junio

o Jueves a las 19:00h

25 de junio | 02, 09, 16, 23, 30 de julio

o Sábados a las 12:00h:

04, 11, 18, 25 de julio | 12 de septiembre

Conjuntamente se presenta un programa de actividades relacionadas con las diversas técnicas fotográficas presentes en la muestra: taller de collage, taller de cianotipia, taller de intervención fotográfica y una caminata fotográfica dirigida por Paola Dávila. A estos talleres de aforo limitado, el público interesado podrá reservar su asistencia a través del sitio web www.casademexico.es.

Espectros. Enigmas de la mirada más allá de reunir series fotográficas de espectros según un sentido formal, busca interrogar la condición estructuralmente espectral de la fotografía. Las obras se insertan en el umbral de lo visible: sus figuras se sostienen en el borde de lo legible, ni presentes ni ausentes del todo.

La exposición inicia con la serie Miedos (2005 – 2009) Cannon Bernáldez compuesta por fotografías de pequeño formato (10 cm) que muestran motivos sencillos y cotidianos que, puestos en el contexto adecuado, se transforman en detonantes de la ansiedad o el terror. La narrativa de sus fotografías está construida para sugerir lo terrible como inevitable, conducir al espectador al terror.

Continúa con Alinka Echeverría que transforma una herramienta biométrica de identificación y control social, hasta convertirla en una topografía imaginaria. Pertenecientes a nueve hombres que lucharon contra el Apartheid en Sudáfrica y que estuvieron encarcelados junto a Nelson Mandela, Echeverría realizó una profunda investigación en su serie Mtheory (2015) hasta dar con ellos y poder tener sus huellas. La segunda serie es Apparent Femininity. Grace (2019). Una animación realizada a partir de una fotografía de Berenice Abbott en la que aparece Grace Hopper, pionera en el campo de la informática.

La serie Espectrografías (2009 – 2023) de Tomás Casademunt, realizada con cámaras estenopeicas de gran formato. Casademunt hace un trabajo dilatado en el tiempo, dando como resultado una fotografía abstracta. Sus fotografías tardan meses en ver la luz, capta edificios en construcción durante un tiempo prolongado, a través de grandes cajas metálicas, creando sus propias cámaras estenopeicas.

Paola Dávila usa la cianotipia, una técnica del siglo XIX, para sus dos series; Todos los días son lunes (2020 - 2021) y Mareas (2024). En la primera serie usa un software que sirve para convertir los recorridos por un lugar determinado en gráficas, transformándolas en un negativo que se utilizó para producir una cianotipia. Mareas es una serie inmensamente azul, sin cámara realizada en Baja California, sus obras son el resultado de un encuentro de distintos elementos orgánicos e inorgánicos con la luz del sol en el escenario de la orilla del mar.

Adriana Calatayud toma información sobre datos duros del tráfico de órganos en México y lo traduce en recorridos fotográficos de paisajes solitarios, marcados por posibles escenas del crimen, donde el cuerpo siempre está ausente. La serie Cementerios silenciosos (2016 – 2019) funciona como un mapeo visual de zonas de desaparición, donde el territorio se vuelve un archivo opaco.

Laura Cohen reescribe la lógica de la vanitas del s. XVIII al trabajar con naturaleza muerta. Sus composiciones se construyen como escenarios minuciosamente dispuestos en el estudio, donde lo orgánico convive con lo artificial en un mismo plano. La oscuridad de los fondos, la iluminación controlada y el aislamiento meticuloso de cada elemento generan la sensación de que estas formas están detenidas en el tiempo, que no es antes ni después, sino un presente extendido.

Humberto Ríos presenta dos series Vestigios (2010) y Suspending time (2016), ambas remiten al tiempo fotográfico, por un lado, a la suspensión del tiempo propia del medio y, por otro, al efecto del tiempo en las prácticas y los espacios en que se produce la fotografía.

Laura González – Flores

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, se dedica desde 1992 a la docencia, curaduría, crítica y teoría de la imagen técnica. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM.

Entre sus proyectos recientes de curaduría destacan, en 2023, las exposiciones Héctor García: Ciudad vorágine, Ciudad espectro y Ciudadanos (Centro de la Imagen, Museo de la Ciudad y Rejas de Chapultepec). En 2024 curó la exposición Materiae de Javier Marín (Palazzo Esposizioni /Terme di Diocleciano, Roma). Ha escrito sobre la relación de dibujo y escultura.

Entre sus libros como autora se distinguen Fotografía y pintura ¿dos medios diferentes? (Gustavo Gili 2004 - 2011) y La fotografía ha muerto. ¡Viva la fotografía! (Herder, 2018).

PHotoESPAÑA es un festival internacional de fotografía y artes visuales que se celebra anualmente en Madrid desde 1998. Fundado por Alberto Anaut, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de España y una referencia global en el ámbito de la imagen. Cada edición, que se extiende durante los meses de primavera y verano, reúne a destacados fotógrafos y artistas visuales nacionales e internacionales, presentando sus obras en museos, centros culturales, galerías y espacios públicos de diversas ciudades españolas

El festival combina una Sección Oficial, con exposiciones en instituciones de prestigio, y un Festival Off, que involucra a galerías y espacios independientes. PhotoEspaña no solo muestra las últimas tendencias en fotografía, sino que también promueve el diálogo entre creadores, profesionales y público general. Con más de 1.800 exposiciones y 4.000 autores a lo largo de su historia, ha atraído a millones de visitantes y se ha convertido en una plataforma clave para la reflexión artística, la visibilidad de nuevos talentos y la conexión entre culturas a través de la imagen.

Fundación Casa de México en España (FCME) es una institución sin fines de lucro, con una visión contemporánea del país, que busca reforzar lazos, promocionar y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social entre México y España. Dicha institución es financiada por Don Valentín Diez Morodo, presidente y fundador. Para conocer más sobre el calendario de actividades y los servicios que ofrece la CME puede consultar la página http://www.casademexico.es y las redes sociales: Twitter: @casademexicoesp .